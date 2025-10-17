Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

Единственият представител на домакините Джак Милър зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Австралия, след като даде най-доброто време в първата свободна тренировка на „Филип Айлънд“.

В своя финален летящ тур в рамките на 45-минутната сесия пилотът на Прамак Ямаха постигна време от 1:28.281, с което изпревари с 0.036 секунди Алекс Маркес. Важно е да се отбележи обаче, че Милър постигна своя резултат с чисто нови гуми, докато времето на Маркес беше постигнато в доста по-ранна фаза от тренировката с вече използвани гуми.

Тройката с пасив от 0.135 спрямо лидера оформи Педро Акоста, а четвърти с изоставане от 0.185 остана победителят от състезанието в Индонезия преди две седмици Фермин Алдегер. Испанецът също постигна своя най-добър резултат в края на сесията, но за разлика от Милър, той направи това със стари гуми.

Зад него пети се нареди Фабио Куартараро, а място в топ 10 намериха още Марко Бедзеки, Франческо Баная, Йоан Зарко, Фабио Ди Джанантонио и Брад Биндър. Както е известно световният шампион Марк Маркес пропуска уикенда в Австралия, а неговият заместник Микеле Пиро се класира едва 21-ви, изоставайки с 2.364 от Милър. В хода на първите 45 минути за подготовка на „Филип Айлънд“ спортният директро на Дукати Мауро Грасиле потвърди, че Пиро ще замести Маркес и в Малайзия следващата седмица.

Въпреки ветровитото в хода на първата свободна тренировка в Австралия беше регистрирано само едно падане. То беше дело на Франко Морбидели, който се озова на земята в първия завой още в шестата минута на сесията, но за щастие падането на италианеца беше сравнително леко и по-късно той се върна на пистата с втората си машина.

Пилотът на VR46 Дукати не беше единствения, който срещна затруднения в хода на първите 45 минути за подготовка този уикенд. В самото началото на сесията Баная имаше проблеми с поведението на своя мотор, което го принуди да се прибере в бокса рано-рано, но изглежда от Дукати намериха решение за тези трудности. Отделно в самия край на тренировката двигателят на Жоан Мир гръмна в края на старт-финалната права, но за късмет световният шампион за 2020 година се отмести бързо от идеалната линия и нямаше нужда от спиране на сесията заради разлято масло.

Уикендът за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 7:00 часа с 60-минутната официална тренировка. Резултатите от нея ще определят кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Снимки: Michelin Motorsport