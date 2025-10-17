Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

  • 17 окт 2025 | 03:49
  • 316
  • 0
Домакинът Милър зададе темпото на старта на уикенда в Австралия

Единственият представител на домакините Джак Милър зададе темпото на старта на уикенда за Гран При на Австралия, след като даде най-доброто време в първата свободна тренировка на „Филип Айлънд“.

В своя финален летящ тур в рамките на 45-минутната сесия пилотът на Прамак Ямаха постигна време от 1:28.281, с което изпревари с 0.036 секунди Алекс Маркес. Важно е да се отбележи обаче, че Милър постигна своя резултат с чисто нови гуми, докато времето на Маркес беше постигнато в доста по-ранна фаза от тренировката с вече използвани гуми.

Тройката с пасив от 0.135 спрямо лидера оформи Педро Акоста, а четвърти с изоставане от 0.185 остана победителят от състезанието в Индонезия преди две седмици Фермин Алдегер. Испанецът също постигна своя най-добър резултат в края на сесията, но за разлика от Милър, той направи това със стари гуми.

Зад него пети се нареди Фабио Куартараро, а място в топ 10 намериха още Марко Бедзеки, Франческо Баная, Йоан Зарко, Фабио Ди Джанантонио и Брад Биндър. Както е известно световният шампион Марк Маркес пропуска уикенда в Австралия, а неговият заместник Микеле Пиро се класира едва 21-ви, изоставайки с 2.364 от Милър. В хода на първите 45 минути за подготовка на „Филип Айлънд“ спортният директро на Дукати Мауро Грасиле потвърди, че Пиро ще замести Маркес и в Малайзия следващата седмица.

Въпреки ветровитото в хода на първата свободна тренировка в Австралия беше регистрирано само едно падане. То беше дело на Франко Морбидели, който се озова на земята в първия завой още в шестата минута на сесията, но за щастие падането на италианеца беше сравнително леко и по-късно той се върна на пистата с втората си машина.

Пилотът на VR46 Дукати не беше единствения, който срещна затруднения в хода на първите 45 минути за подготовка този уикенд. В самото началото на сесията Баная имаше проблеми с поведението на своя мотор, което го принуди да се прибере в бокса рано-рано, но изглежда от Дукати намериха решение за тези трудности. Отделно в самия край на тренировката двигателят на Жоан Мир гръмна в края на старт-финалната права, но за късмет световният шампион за 2020 година се отмести бързо от идеалната линия и нямаше нужда от спиране на сесията заради разлято масло.

Уикендът за Гран При на Австралия, 19-и кръг за сезон 2025 в MotoGP, продължава в 7:00 часа с 60-минутната официална тренировка. Резултатите от нея ще определят кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на квалификацията утре.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Снимки: Michelin Motorsport

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 17 окт 2025 | 03:01
  • 7347
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 17 окт 2025 | 03:01
  • 1192
  • 0
Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

Грязин върви трети в WRC2 след първите две отсечки

  • 16 окт 2025 | 22:03
  • 495
  • 0
Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

Себастиен Ожие поведе в рали „Централна Европа“

  • 16 окт 2025 | 21:37
  • 771
  • 0
ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1

ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 21:14
  • 1342
  • 0
Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

Перес вече променя бъдещата кола на Кадилак

  • 16 окт 2025 | 20:45
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

  • 16 окт 2025 | 19:21
  • 36968
  • 152
Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 67771
  • 169
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 26922
  • 31
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби

  • 16 окт 2025 | 23:56
  • 5562
  • 6
Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

Приключи първият ден от петия кръг в Евролигата

  • 17 окт 2025 | 00:12
  • 7090
  • 0
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 11968
  • 24