Безпрецедентна "епидемия" с контузии в Барселона

Барселона преживява истински кошмар с контузии през последния месец и половина. От края на август насам „блаугранас“ всяка седмица виждат как пореден играч влиза в лазарета, и то не с леки травми. Вече десет футболисти са с контузии, а епидемията не спира да расте. Какво се случва в Барса?

Ханзи Флик вече заяви преди няколко дни, че не е нормално да има толкова много физически проблеми в началото на сезона и че треньорският щаб анализира всички детайли от тренировките и физическата подготовка, за да намери възможни причини. Въпреки това списъкът продължава да се увеличава. Последните, които отпаднаха, са Роберт Левандовски, Дани Олмо и Феран Торес.

Лошият късмет за каталунците започна с Гави на 30 август. Клубът съобщи, че андалусиецът има болки в коляното. Първоначално той се подложи на консервативно лечение, но тъй като то не даде очакваните резултати, се наложи операция. При влизането в операционната зала лекарите установиха, че увреждането на менискуса е по-сериозно от очакваното и той ще отсъства между четири и пет месеца.

През първата седмица на септември Алехандро Балде също влезе в лазарета на „кулес“. На 3-ти Барса информира, че защитникът се е контузил по време на тренировка и страда от лека травма на бицепса на бедрената кост на левия крак. Крайният защитник отсъстваше почти месец.

Следващата седмица Ламин Ямал се контузи по време на престоя си с националния отбор. Крилото се завърна от лагера на „Ла Роха“ с проблеми с херния, което предизвика гнева на Ханзи Флик заради управлението на игровите му минути в националния тим. Юношата на клуба пропусна три мача от Ла Лига и един от Шампионската лига.

Нещастията за каталунците не спряха дотук. Фермин Лопес се контузи срещу Хетафе следващата неделя. Андалусиецът влезе през второто полувреме, но след последния съдийски сигнал се хвърли на земята с очевидни признаци на болка. Халфът получи медицинска помощ на терена на „Йохан Кройф“, но нещата не изглеждаха добре. На следващия ден прегледите разкриха, че страда от мускулна контузия на илиопсоаса на левия крак и ще отсъства три седмици, които изтичат този уикенд. Всичко сочи, че Фермин може да бъде на разположение на Ханзи Флик за сблъсъка с Жирона следващата събота.

Седмицата след контузията на Фермин също донесе лоши новини. Сблъсъкът с Овиедо остави двама играчи на „блаугранас“ в лазарета: Жоан Гарсия и Рафиня. Вратарят от Салент получи разкъсване на вътрешния менискус на лявото коляно в последната игрова ситуация и трябваше да се подложи на операция. Той стана третият играч на „кулес“, опериран този сезон след Тер Щеген и Гави. Бразилското крило, от своя страна, има контузия в средната третина на бицепса на бедрената кост на десния крак.

Преди паузата за националните отбори седмицата също не беше спокойна за каталунците. Ламин Ямал отново усети болки в пубиса преди мача със Севиля. Крилото пропусна двубоя с андалусийците и не успя да се отзове на повиквателната за националния отбор.

Миналата седмица Дани Олмо се контузи с „Ла Роха“. Плеймейкърът се завърна в Барселона в събота заради травма в левия прасец.

Този понеделник списъкът не се увеличи, въпреки че „кулес“ преживяха сериозен стрес още от ранни зори, когато националният отбор обяви, че Феран Торес има мускулен дискомфорт след мача срещу Грузия в Елче и напуска лагера на „Ла Роха“. Играчът премина медицински прегледи, които изключиха анатомична травма, като бе диагностицирано само мускулно претоварване.

Паузата за националните отбори все още не е приключила, но лошите новини продължават. Този вторник клубът съобщи, че полякът Роберт Левандовски е аут заради мускулно разкъсване на бицепса на бедрената кост на левия крак. Въпреки че клубът не посочва срок за възстановяване, предвид сериозността на контузията, той може да бъде считан за аут за „Ел Класико“, тъй като се очаква да отсъства около три седмици. Още един удар за Ханзи Флик.