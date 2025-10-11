Жоан Гарсия отпада със сигурност за Ел Класико

Новият вратар на Барселона Жоан Гарсия със сигурност ще пропусне първото Ел Класико за сезона. Испанецът нарани менискуса си по време на мача с Овиедо през миналия месец, след което претърпя операция. Ханзи Флик се надяваше, че ще успее да се възстанови за Ел Класико, но самият вратар заяви пред "Мундо Депортиво", че ще се възстановява поне още един месец. Това означава, че на вратата на Барселона ще продължи да се разчита на Войчех Шчесни, който наскоро заяви, че се надява Гарсия да се завърне за голямото дерби срещу Реал Мадрид.

"Ще видим как ще напредна, но засега всичко върви добре. Ще се върна горе-долу след месец", заяви Гарсия.

Според испанските медии стражът ще пропусне мачовете с Жирона, Олимпиакос, Реал Мадрид, Елче, Брюж и вероятно Селта и ще се завърне след паузата за националните отбори през ноември. Реалистично е това да се случи за двубоя с Атлетик Билбао на 23 ноември.