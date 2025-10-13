Новините за Олмо са добри, но остава под въпрос за Ел Класико

Резултатите от тестовете на Дани Олмо са показали, че атакуващият халф на Барселона се е разминал със сериозна контузия. Той вече бе освободен от лагера на Испания и отпадна за квалификацията с България заради мускулна контузия. Според “Мундо Депортиво” няма разкъсване на мускула на Олмо в прасеца на левия крак. Прогнозите са, че ще са му нужни между две и три седмици за възстановяване. При по-оптимистичния сценарий това означава, че хипотетично има шанс Олмо да бъде готов за първото издание на Ел Класико за този сезон, което е след 13 дни. Това ще зависи от напредъка му в следващите дни. При всички положения обаче Ханзи Флик няма да рисува с включването му в игра, докато той не е напълно готов.

“Играчът Дани Олмо е получил мускулна контузия в солейния мускул на левия крак, без увреждане на съединителната тъкан. Времето за възстановяване ще зависи от развитието на състоянието му”, гласи официалното съобщение, публикувано на сайта на Барселона.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Dani Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva. El tiempo de recuperación dependerá de la evolución. pic.twitter.com/Q5IDWyeh4O — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 13, 2025