Новините за Олмо са добри, но остава под въпрос за Ел Класико

  • 13 окт 2025 | 13:37
  • 362
  • 0
Новините за Олмо са добри, но остава под въпрос за Ел Класико

Резултатите от тестовете на Дани Олмо са показали, че атакуващият халф на Барселона се е разминал със сериозна контузия. Той вече бе освободен от лагера на Испания и отпадна за квалификацията с България заради мускулна контузия. Според “Мундо Депортиво” няма разкъсване на мускула на Олмо в прасеца на левия крак. Прогнозите са, че ще са му нужни между две и три седмици за възстановяване. При по-оптимистичния сценарий това означава, че хипотетично има шанс Олмо да бъде готов за първото издание на Ел Класико за този сезон, което е след 13 дни. Това ще зависи от напредъка му в следващите дни. При всички положения обаче Ханзи Флик няма да рисува с включването му в игра, докато той не е напълно готов.

Испания загуби осми звезден играч за мача с България
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

“Играчът Дани Олмо е получил мускулна контузия в солейния мускул на левия крак, без увреждане на съединителната тъкан. Времето за възстановяване ще зависи от развитието на състоянието му”, гласи официалното съобщение, публикувано на сайта на Барселона.

