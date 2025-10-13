Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Президентът на Барселона Жоан Лапорта проговори за връзката си с бившия аржентински нападател на клуба Лионел Меси.

„Дълго време имахме много добри отношения. Когато не подновихме договора му, нещата се влошиха малко. По-късно горе-долу ги възстановихме. Надяваме се да му направим страхотното изпращане, която заслужава“, каза Лапорта.

Меси напусна Барселона през 2021 г. и подписа с ПСЖ. Той изигра 778 мача за каталунския клуб, в които отбеляза 672 гола и направи 303 асистенции. През 2023 г. аржентинецът премина в Интер Маями.