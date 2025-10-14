Кошмарът на Дани Олмо: 11 контузии за последните пет години

Дани Олмо отново е извън терените поради контузия. Въпреки че прекара само сезон и половина в Барселона, усещането сред феновете на „блаугранас“ е, че отборът твърде често е лишен от качествата на своя юноша заради физически проблеми. И това усещане е напълно основателно, отбелязва “Марка”.

Последната травма в прасеца, получена по време на лагера на националния отбор, ще го остави извън игра за около месец. Очаква се той да пропусне минимум четири мача, които ще се добавят към 17-е, в които не взе участие през миналия сезон.

Контузиите на Олмо не са новост. Откакто се присъедини към РБ (Лайпциг) през сезон 2019/20, той е претърпял общо единадесет различни травми. Тези контузии са го принудили да пропусне цели 89 мача за германския клуб и за Барселона, което се равнява на повече от два пълни сезона извън игра.

Най-тежкият му период беше през сезон 2021/22, когато мускулно разкъсване го извади от терените за 111 дни. През миналия сезон също не беше по-леко – той претърпя три различни контузии, които го оставиха извън игра за общо 115 дни.

Новините за Олмо са добри, но остава под въпрос за Ел Класико