Рашфорд възроди кариерата си Барселона

Английският нападател Маркъс Рашфорд е бил запознат с ключови детайли, които трябва да преодолее, за да си спечели постоянен трансфер в Барселона, съобщава изданието Estadio Deportivo. През лятото 27-годишният футболист премина под наем в каталунския гранд от Манчестър Юнайтед. Договорът му е до края на сезона през 2026 година. Заради продължаващите финансови проблеми на клуба ръководството на Барселона трябва да е напълно уверено в стойността на Рашфорд, за да го привлече за постоянно. Заплатата на англичанина в Манчестър Юнайтед от около 325 хиляди паунда на седмица също би била сериозно предизвикателство за испанския гранд.

От Барселона са доволни от Рашфорд, но въпреки това ще опитат да намалят цената му

Маркъс Рашфорд стартира на ниво с екипа на Барселона, реализирайки три гола и пет асистенции в 10 мача до момента. Един от ключовите моменти за бъдещето на нападателя ще бъде неговото постоянство, което му създава затруднения от 2021-а досега.

"В Барселона Рашфорд намери перфектната среда, за да възроди кариерата си. Неговото незабавно въздействие върху играта на тима, отдадеността му и добрата му връзка с Ханзи Флик го превърнаха в една от най-големите атракции на сезона. Ако поддържа това ниво, плащането на 30 милиона евро може да престане да бъде опция и да се превърне в неизбежно решен", пише Estadio Deportivo.