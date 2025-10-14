Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Нова неприятност отдалечава Рафиня от Ел Класико

Нова неприятност отдалечава Рафиня от Ел Класико

  • 14 окт 2025 | 16:33
  • 623
  • 0

Нападателят на Барселона Рафиня е получил усложнение по време на възстановяването си и това означава, че той също почти сигурно отпада за сблъсъка с Реал Мадрид след две седмици. По време на упражнения във фитнеса днес той отново е усетил болки в областта на бедрения бицепс, отбелязва “Спорт”.

Преди около 20 дни бразилецът получи контузия на бицепса на дясното бедро и не е играл оттогава.

Така това, което трябваше да бъде седмица на постепенно завръщане към игра с мачовете срещу Жирона и Олимпиакос като подготовка за „Бернабеу“, се превърна в неочаквана пречка за бразилеца. Сега участието му в голямото дерби е крайно несигурно.

Рафиня все още не е излизал на терена за тренировка, като четири дни преди мача на „Монтжуик“ срещу Жирона, той продължава да работи във фитнеса, без дори да тренира индивидуално със съотборниците си.

Марк-Андре тер Стеген, Жоан Гарсия, Гави, Дани Олмо и Роберт Левандовски също няма да са готови за Ел Класико, а за Ламин Ямал не е ясно.

Левандовски пропуска дербито с Реал Мадрид, контузията му не е лека
Левандовски пропуска дербито с Реал Мадрид, контузията му не е лека
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

Бразилия се сгромоляса за историческа загуба от Япония

  • 14 окт 2025 | 15:56
  • 7070
  • 0
Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

Полиция нахлу в съблекалнята на квалификационен мач за Мондиала

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 926
  • 0
Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

Плъх избяга на Куртоа по време на Уелс - Белгия

  • 14 окт 2025 | 15:23
  • 1681
  • 1
Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

Ван Бастен разочарован от Френки де Йонг

  • 14 окт 2025 | 15:08
  • 1506
  • 0
Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

Най-лудите правила и формати във футболните лиги по света

  • 14 окт 2025 | 14:54
  • 1628
  • 1
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 2280
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 8830
  • 9
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 6227
  • 4
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 30356
  • 82
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 20382
  • 124
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 12878
  • 27
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 11932
  • 3