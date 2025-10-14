Нова неприятност отдалечава Рафиня от Ел Класико

Нападателят на Барселона Рафиня е получил усложнение по време на възстановяването си и това означава, че той също почти сигурно отпада за сблъсъка с Реал Мадрид след две седмици. По време на упражнения във фитнеса днес той отново е усетил болки в областта на бедрения бицепс, отбелязва “Спорт”.

Преди около 20 дни бразилецът получи контузия на бицепса на дясното бедро и не е играл оттогава.

Така това, което трябваше да бъде седмица на постепенно завръщане към игра с мачовете срещу Жирона и Олимпиакос като подготовка за „Бернабеу“, се превърна в неочаквана пречка за бразилеца. Сега участието му в голямото дерби е крайно несигурно.

Рафиня все още не е излизал на терена за тренировка, като четири дни преди мача на „Монтжуик“ срещу Жирона, той продължава да работи във фитнеса, без дори да тренира индивидуално със съотборниците си.

Марк-Андре тер Стеген, Жоан Гарсия, Гави, Дани Олмо и Роберт Левандовски също няма да са готови за Ел Класико, а за Ламин Ямал не е ясно.

