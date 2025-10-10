Барселона пуска в продажба абонаментни карти за "Камп Ноу"

Ръководството на Барселона обяви пускането в продажба на абонаментни карти за остатъка от сезон 2025/26. Клубът вече взе решение, че няма да се завърне на "Spotify Камп Ноу", докато не получи съответния лиценз за фаза 1B, която ще увеличи капацитета до 45 000 зрители. Към днешна дата Барселона все още не е получил лиценз за фаза 1A, която позволява 27 000 души.

През този преходен период, в който ще се използват два стадиона, Barcelona въвежда новата система „Абонаментна карта Сезон 2025/26“, която ще бъде валидна до края на настоящия сезон. Тя ще позволи на членовете на клуба да посещават официалните мачове на мъжкия футболен отбор — от Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига — които ще се играят както на "Луис Компанис", така и на "Spotify Камп Ноу". Картата ще важи от мача срещу Жирона, съответстващ на 9-ия кръг от Ла Лига.

Единственото изключение ще бъде третият мач от груповата фаза на Шампионската лига срещу Олимпиакос, който ще се играе във вторник, 21 октомври. Този двубой няма да бъде включен в абонамента, тъй като билетите за него вече са в продажба.

Членовете на Барселона ще могат да закупят абонаментната карта до 12:00 часа на 13 октомври. Ще има 24-часов период с предимство за тези, които са притежавали абонаментни карти за "Луис Компанис" през целите сезони 2023/24 и 2024/25.