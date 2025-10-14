Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира каква е основната разлика между настоящия му клуб и бившия му отбор Пари Сен Жермен, където игра от 2017 до 2024 година.

„Разликата е просто в това, че Реал е най-добрият клуб в света“, заяви нападателят.

🚨🤍 Kylian Mbappé: “Difference from PSG? The only difference is that Real Madrid is the best club in the world”.



“Here you tell yourself: I’m at the best club in the world, I have to win, be a role model for my teammates and for people”. pic.twitter.com/NAk136QCum — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2025

„Свикнал съм с напрежението от страна на публиката. Но тук си казваш: аз съм в най-добрия клуб в света, трябва да побеждавам, да се представям добре, да бъда пример за съотборниците си и за феновете“, сподели Мбапе пред "Movistar".

Френският национал сподели и мнението си за наставника на ПСЖ Луис Енрике.

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

"Видяхме се преди няколко дни по време на мача срещу Лил. Той е много добър човек и отличен, дори великолепен треньор. Отношенията ни са прекрасни и му желая всичко най-добро. Двамата имахме чудесен съвместен период в ПСЖ", каза Мбапе.

Нападателят взе участие в 308 мача във всички турнири с екипа на парижани, в които се отличи с 256 гола и 110 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages