Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

  • 14 окт 2025 | 03:43
  • 163
  • 0
Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе коментира каква е основната разлика между настоящия му клуб и бившия му отбор Пари Сен Жермен, където игра от 2017 до 2024 година.

„Разликата е просто в това, че Реал е най-добрият клуб в света“, заяви нападателят.

„Свикнал съм с напрежението от страна на публиката. Но тук си казваш: аз съм в най-добрия клуб в света, трябва да побеждавам, да се представям добре, да бъда пример за съотборниците си и за феновете“, сподели Мбапе пред "Movistar".

Френският национал сподели и мнението си за наставника на ПСЖ Луис Енрике.

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

"Видяхме се преди няколко дни по време на мача срещу Лил. Той е много добър човек и отличен, дори великолепен треньор. Отношенията ни са прекрасни и му желая всичко най-добро. Двамата имахме чудесен съвместен период в ПСЖ", каза Мбапе.

Нападателят взе участие в 308 мача във всички турнири с екипа на парижани, в които се отличи с 256 гола и 110 асистенции.

Снимки: Gettyimages

