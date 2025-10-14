Зидан за най-големия си успех в Реал Мадрид: Това беше съвършенство

В треньорската си кариера Зинедин Зидан е работил само за Реал Мадрид, където постигна изключителни успехи. Французинът влезе в историята с трите си поредни триумфа в Шампионската лига, каквото никой друг наставник в света не е постигал. Отделно той има още осем трофея с “кралете”. Сега световният шампион с Франция като футболист посочи кой успех от изброените цени най-много.

“Най-добрият момент в кариерата ми след Мондиал’98? Нашата втора Шампионска лига срещу Ювентус - отговори Зидан. - Начинът, по който играхме през второто полувреме (във финала)… беше нещо наистина грандиозно. Гледал съм го четири, пет, шест пъти... и винаги съм си казвал: „Това е футбол“. Съвършенство“.

Зизу говори за мача срещу Ювентус в Кардиф през 2017 г. Тогава Реал се наложи с 4:1 с три гола след почивката.

По време на “Фестивалът на спорта” тези дни Зидан беше попитан и кого би избрал да тренира в хипотетична ситуация – Кристиано Роналдо или Лука Модрич. „Бих тренирал и двамата. Не мога да отговоря на този въпрос, защото харесвах и двамата. Също така Кроос и Бензема. Имах невероятни играчи... уф, невероятни. Беше изумително да ги тренирам и да ги гледам как тренират. Имах 3-4 играчи... топката не се виждаше, когато бяха на терена. Модрич, Кроос, Иско, Бензема, Родриго... те никога не губеха топката. Невероятно“, споделя той.

Освен това френската легенда не се поколеба да изрази възхищението си към звездата на Барселона. „Ако има играч, който ме вълнува, когато докосне топката, това е Ламин Ямал“, подчерта французинът.

Зизу дори навлезе в детайли относно номер 10 на каталунците. „Той беше играчът, който направи всичко на терена срещу Интер на „Сан Сиро“ миналия сезон. И го направи съвсем сам“, обясни той.

„Когато го гледаш как играе, например през онова второ полувреме... Никога не съм виждал нещо подобно в живота си. Достатъчно е да видиш някой, който до такава степен владее занаята си на терена. Страхотно е да го гледаш. Всички се забавляваме и затова, за всички тези млади хора, Ламин е този, когото трябва да гледат”, завърши легендата на Реал.