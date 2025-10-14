Реал Мадрид "удари” феновете със скъпи билети за Ел Класико

Популярни
По-малко от две седмици преди голямото дерби в испанския футбол Реал Мадрид обяви цените на билетите за дербито срещу Барселона, което ще се състои в неделя, 26 октомври, от 17:15 часа. Те са изключително високи, като най-евтиният билет струва над 135 евро и е за място в четвъртия амфитеатър на стадион „Сантиаго Бернабеу“. Най-скъпият пропуск, разположен на централната трибуна, достига цена от 465 евро.

Стойността на талоните за високите и ниските сектори на трибуните също надхвърля 400 евро. За да гледате мача от местата зад някоя от двете врати, ще трябва да заплатите 325 евро. ВИП зоните пък започват от 990 евро.

Тези цени са значително по-високи в сравнение с други мачове, като например двубоя от Шампионската лига срещу Ювентус (22 октомври), където най-евтиният билет е 75 евро, а ВИП пропуските са на цена от 440 евро.

Все пак цените не са еднакви за всички привърженици на Реал. Членовете на клуба, които нямат сезонен абонамент, ще се възползват от 20% отстъпка и ще платят около 108 евро.

