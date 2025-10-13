Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Сериозни проблеми в защитата на Реал

Сериозни проблеми в защитата на Реал

  • 13 окт 2025 | 18:57
  • 723
  • 0
Сериозни проблеми в защитата на Реал

Паузата за мачовете на националните отбори приключва скоро, а Реал Мадрид подновява кампанията с мач срещу Хетафе в Ла Лига в неделя. До тогава в клуба се надяват някои от контузените да се възстановят, но шансовете са малки.

Според “Атлетик” Дийн Хаусен ще пропусне двубоя с Хетафе. 20-годишният бранител напусна лагера на Испания поради мускулна травма. Първоначалните прогнози бяха, че той ще отсъства около десет дни, което му даваше шансове да се възстанови за срещата в неделя. Испанският национал обаче най-вероятно няма да бъде на линия. Надеждите на “белите” са той да бъде готов за мача с Ювентус следващата седмица и след това за големия сблъсък с Барселона.

Освен на него Чаби Алонсо не може да разчита на Трент Александър-Арнолд, Дани Карвахал, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер. Наставникът може да се обърне към Федерико Валверде и да го използва като десен краен бранител, а в центъра на защитата най-вероятно ще бъдат Едер Милитао и Раул Асенсио.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Скандал в лагера на Турция

Скандал в лагера на Турция

  • 13 окт 2025 | 15:34
  • 9639
  • 1
Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

  • 13 окт 2025 | 15:28
  • 2022
  • 0
Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

Инфантино поздрави Гана за класирането за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 15:27
  • 1097
  • 0
Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

Бивш треньор на Левски сред вариантите за нов селекционер на Сърбия

  • 13 окт 2025 | 15:25
  • 1702
  • 0
Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

Мареска за реакцията си срещу Ливърпул: Беше инстинктивно, но може би си заслужаваше

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 1004
  • 0
Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

Меси поздрави младежкия национален отбор на Аржентина

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 762
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 15458
  • 8
Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Чочев говорят преди сблъсъка с Испания - очаквайте на живо!

  • 13 окт 2025 | 19:45
  • 1248
  • 1
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 7181
  • 2
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 12084
  • 21
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 18590
  • 67
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 14361
  • 1