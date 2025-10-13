Сериозни проблеми в защитата на Реал

Паузата за мачовете на националните отбори приключва скоро, а Реал Мадрид подновява кампанията с мач срещу Хетафе в Ла Лига в неделя. До тогава в клуба се надяват някои от контузените да се възстановят, но шансовете са малки.
Според “Атлетик” Дийн Хаусен ще пропусне двубоя с Хетафе. 20-годишният бранител напусна лагера на Испания поради мускулна травма. Първоначалните прогнози бяха, че той ще отсъства около десет дни, което му даваше шансове да се възстанови за срещата в неделя. Испанският национал обаче най-вероятно няма да бъде на линия. Надеждите на “белите” са той да бъде готов за мача с Ювентус следващата седмица и след това за големия сблъсък с Барселона.
Освен на него Чаби Алонсо не може да разчита на Трент Александър-Арнолд, Дани Карвахал, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер. Наставникът може да се обърне към Федерико Валверде и да го използва като десен краен бранител, а в центъра на защитата най-вероятно ще бъдат Едер Милитао и Раул Асенсио.