Сериозни проблеми в защитата на Реал

Паузата за мачовете на националните отбори приключва скоро, а Реал Мадрид подновява кампанията с мач срещу Хетафе в Ла Лига в неделя. До тогава в клуба се надяват някои от контузените да се възстановят, но шансовете са малки.

Според “Атлетик” Дийн Хаусен ще пропусне двубоя с Хетафе. 20-годишният бранител напусна лагера на Испания поради мускулна травма. Първоначалните прогнози бяха, че той ще отсъства около десет дни, което му даваше шансове да се възстанови за срещата в неделя. Испанският национал обаче най-вероятно няма да бъде на линия. Надеждите на “белите” са той да бъде готов за мача с Ювентус следващата седмица и след това за големия сблъсък с Барселона.

🚨 Dean Huijsen will miss the Getafe match. The coaching staff will try to prepare him for the Juventus match, and they are optimistic that he will be ready for the Clásico.



Освен на него Чаби Алонсо не може да разчита на Трент Александър-Арнолд, Дани Карвахал, Ферлан Менди и Антонио Рюдигер. Наставникът може да се обърне към Федерико Валверде и да го използва като десен краен бранител, а в центъра на защитата най-вероятно ще бъдат Едер Милитао и Раул Асенсио.