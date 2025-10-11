Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  3. В Реал се успокоиха за Мбапе

  • 11 окт 2025 | 13:50
Контузията Килиан Мбапе не е сериозна и нападателят на Реал Мадрид ще тренира нормално през следващата седмица, за да подготви за мача с Хетафе в Ла Лига. Френският национал почувства дискомфорт в глезена по време на снощния мач с Азербайджан, заради което бе заменен в последните минути. Той вече се завърна в Мадрид и още тази сутрин е преминал тестове. Първоначалната оценка на медицинския щаб е, че няма нищо сериозно, твърди "Марка".

Мбапе получи тази контузия още в мача с Виляреал и след като вчера започна като титуляр, Дидие Дешан е решил, че няма да рискува да го използва и в квалификацията с Исландия в Рейкявик. Това пък означава, че нападателят на Реал няма а може да изравни рекорда на Оливие Жиру и ще трябва да почака за това до мачовете през ноември. Вчера Мбапе отбеляза 53-тия си гол за Франция и остава само на едно попадение от рекорда.

Франко Мастантуоно също ще се завърне преждевременно заради мускулно разтежение, като и при него не се очаква да има по-сериозен проблем, който да го извади от игра при подновяването на мачовете на клубните тимове.

Снимки: Imago

