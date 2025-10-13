Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ювентус може да осъществи януарска офанзива за нападател на Реал Мадрид

Ювентус може да осъществи януарска офанзива за нападател на Реал Мадрид

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 182
  • 0

19-годишният бразилски нападател на Реал Мадрид Ендрик може да направи изненадващ трансфер в Серия А през зимата, тъй като Ювентус продължава да е силно заинтересован да привлече футболиста, съобщава Goal.com. След труден дебютен сезон на "Сантяго Бернабеу", в който тийнейджърът се бореше за игрово време под ръководството на бившия наставник Карло Анчелоти, нещата се влошиха под ръководството на старши треньора на Реал Шаби Алонсо.

Марсилия след ситуацията с нападател на Реал Мадрид
Марсилия след ситуацията с нападател на Реал Мадрид

Бразилецът все още не е взел участие в срещите от Ла Лига или Шампионската лига през новия сезон и може да премине в тима от Серия А през януари. Ювентус имаше интерес към Ендрик и през летния трансферен прозорец, както и няколко други клуба в Италия, Испания и Германия, но на този етап мадридчани не позволиха трансфер на бразилеца. Ендрик обаче иска да играе редовно футбол и да си върне доверието на настоящия селекционер на националния отбор по футбол на Бразилия Карло Анчелоти преди определянето на окончателния състав за Световното първенство през 2026 година.

Снимки: Gettyimages

