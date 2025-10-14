Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

  • 14 окт 2025 | 14:52
  • 1444
  • 0
Конате вече не е приоритет за Реал, "белите" се насочват към негов съотборник

Централният защитник на Ливърпул Ибрахима Конате вече не е първи приоритет на Реал Мадрид за подсилване в тази зона през следващото лято. Според "Кадена Сер" белите вече искат друг играч от френския национален отбор - бранителя на Байерн (Мюнхен) Дайо Упамекано. Неговият договор също изтича, какъвто е и случаят с Конате, а от "Сантиаго Бернабеу" са готови да му платят исканите от него самия 20 милиона евро бонус при подписването. Байерн прави всичко възможно да убеди Упамекано да удължи своя контракт, но ако горното е вярно, това трудно ще се случи.

Конате още от края на миналия сезон бе свързван с Реал, като желанието му да премине в кралския клуб е основната причина да не преподпише с Ливърпул, твърдяха досега медиите от Мадрид. Формата на бранителя обаче сериозно спадна от началото на този сезон. В последните седмици мърсисайдци, които със сигурност планират да привлекат нов централен бранител, също бяха свързвани с Упамекано.

Марк Геи, който бе на прага на трансфер в Ливърпул, продължава да бъде цел на шампионите, като капитанът на Кристъл Палас на свой ред бе спряган с Реал Мадрид.

