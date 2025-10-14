Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Ферлан Менди подновява тренировки тази седмица

Ферлан Менди подновява тренировки тази седмица

  • 14 окт 2025 | 12:04
  • 329
  • 0
Ферлан Менди подновява тренировки тази седмица

Защитникът Ферлан Менди ще поднови тренировки със съотборниците си в испанския футболен клуб Реал Мадрид тази седмица, след като приключи възстановяването си от травма в ръката. Левият бек игра за последно в дербито с Барселона на 26 април.

Менди все още не е провеждал занимания под ръководството на новия треньор Чаби Алонсо, който пое мадридчани след напускането на Карло Анчелоти в края на миналия сезон.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 201 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

Дори и след завръщането си, Менди ще бъде резерва в Реал Мадрид. Титуляр на позицията ляв бек в момента е Алваро Карерас, който беше привлечен от Бенфика за 50 милиона евро през лятото.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

Меси ще може да играе в приятелския мач на Аржентина с Пуерто Рико

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 610
  • 0
Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

Почетино готви промени за предстоящата контрола на САЩ

  • 14 окт 2025 | 09:40
  • 595
  • 0
Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

Англия и Португалия са на една крачка от Мондиал 2026

  • 14 окт 2025 | 06:15
  • 3966
  • 0
ПСЖ си хареса халф на Рома

ПСЖ си хареса халф на Рома

  • 14 окт 2025 | 05:04
  • 3078
  • 0
Де Йонг преподписва с Барса в сряда

Де Йонг преподписва с Барса в сряда

  • 14 окт 2025 | 04:26
  • 1910
  • 0
Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

Мбапе посочи разликата между Реал Мадрид и ПСЖ

  • 14 окт 2025 | 03:43
  • 4067
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 18876
  • 37
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 13513
  • 75
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 1536
  • 1
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 9137
  • 18
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 23026
  • 13
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 6410
  • 2