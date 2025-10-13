Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе говори за отношенията си с бившата голяма звезда на "белите" Кристиано Роналдо. След преминаването си на "Сантиаго Бернабеу" французинът често е сравняван по различни поводи с португалеца, а двама винаги са показвали близки отношения, когато се срещнат на терена.

„Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен. Имам късмет, защото си говорим, той ми дава съвети и ми помага. Той е номер едно, еталонът за Реал Мадрид. Хората все още мечтаят за Кристиано и говорят за него“, каза Мбапе в интервю за Movistar.

Този сезон Мбапе е изиграл 13 мача за Реал Мадрид във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 2 асистенции.

