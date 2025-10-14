Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Страхотно изпълнение на Везенков бе избрано за №1 в Гърция

Страхотно изпълнение на Везенков бе избрано за №1 в Гърция

  • 14 окт 2025 | 18:22
  • 1522
  • 0

Александър Везенков често става MVP на мачовете, в които играе, а след дербито с Панатинайкос от гръцкото първенство получи поредно признание за класата си. Негово изпълнение бе избрано за №1 в класацията за Топ 10 на най-добрите отигравания във втория кръг на Баскет лига.

Везенков бе най-добрият на терена при победата на Олимпиакос с 90:86 срещу Панатинайкос в Пирея. 30-годишната българска звезда вкара 22 точки, към които добави 6 борби и 2 асистенции. Негова ключова тройка, единствената му успешна стрелба от далечна дистанция в целия мач, помогна много на "червено-белите" в самия край на първото полувреме.

Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач
Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

Олимпиакос губеше с 40:48, когато, секунди преди края, след неуспешна стрелба за противника, Сашо овладя борбата под собствения кош, сам тръгна в атака на дрибъл, което не му се случва твърде често, след което порази целта по впечатляващ начин.

Снимки: Imago

