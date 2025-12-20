Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете НБА със Sportal.bg: Играят се четири мача в момента

Следете НБА със Sportal.bg: Играят се четири мача в момента

  • 20 дек 2025 | 03:04
  • 215
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Играят се четири мача в момента

В ранните часове на 20-и декември (събота) се играят пет мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало лидери в класирането бяха Оклахома Сити Тъндър с 25 победи и 2 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 21 успеха и 6 поражения (Източна конференция).

Програмата откриха два мача от 2:00 часа българско време. В единия от тях Бостън Селтикс приема Маями Хийт.

В другия Ню Йорк Никс се изправя срещу Филаделфия 76ърс.

Половин час по-късно започнаха други два мача. В единия Атланта Хоукс посреща Сан Антонио Спърс.

Другата среща от този часови диапазон е между Кливланд Кавалиърс и Чикаго Булс.

Последният сблъсък от програмната схема стартира в 4:30 часа, като в него Минесота Тимбъруулвс има домакинство на шампиона Оклахома Сити Тъндър.

