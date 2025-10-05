Везенков и Олимпиакос започват днес защитата на титлата в Гърция

Шампионът на Гърция Олимпиакос започва днес защитата на титлата си в Баскет Лига. Александър Везенков и компания гостуват на Маруси от 13:00 часа българско време в първия кръг, като ще се опитат да заличат разочарованието от загубата със 77:89, която претърпяха преди броени дни в Евролигата от Реал Мадрид. Тогава “червено-белите” от Пирея започнаха силно, но изиграха катастрофална последна четвърт, което се оказа фатално за тях в двубоя.

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

През юни Олимпиакос спечели 15-тата си шампионска титла на Гърция, а Саша Везенков бе избран за MVP както на финалната плейофна серия с Панатинайкос, така и на редовния сезон в Баскет Лига преди това.