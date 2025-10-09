Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА за втора поредна година

Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА за втора поредна година

  • 9 окт 2025 | 21:33
  • 3019
  • 1
Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Българският ас на Олимпиакос събра 44%, докато негов подгласник е баскетболистът на Партизан Исаак Бонга, който е събрал само 10% от вота.

Везенков е познато име в НБА, след като игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023-24, преди да се върне в Олимпиакос, който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а Везенков е най-добрият му реализатор.

