  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

  • 19 дек 2025 | 23:38
Панатинайкос наложи доживотна забрана на агресивен фен

Гръцкият гранд Панатинайкос е идентифицирал фена, който блъсна и отправи обиди към собственика на израелския Апоел Тел Авив Офер Янай по време на вчерашния мач от 17-ия кръг на Евролигата, игран в Атина.

Клубът е отнел сезонния билет на провинилия се привърженик и му е наложил доживотна забрана за влизане в зала "ОАКА", информира гръцкото издание Sport24.gr.

На игрището Панатинайкос си осигури победа с 93:82, записвайки 11-и успех за сезона на Евролигата.

Въпреки загубата Апоел Тел Авив остава на върха във временно класиране в надпреварата с актив 12-5.

Снимки: Imago

