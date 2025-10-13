Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

Александър Везенков коментира победата на Олимпиакос в дербито срещу Панатинайкос в гръцкото първенство, като в изказването си постави акцент върху представянето на неговия отбор в защита.

„Изобщо не играхме в защита през първото полувреме. Панатинайкос има класата да вкара 48 точки за едно полувреме. През второто полувреме вложихме повече усилия, играхме по-добра защита.

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

И двата отбора имаха отсъстващи играчи. Разбира се, никой от двата отбора не беше готов за такъв важен мач. Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач, но след два дни имаме нов мач, така че трябва да забравим това и да продължим напред.

Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

Във всички първенства виждаме много високи резултати и атакуващият талант прелива. Разбирам треньорите, които искат игра в защита, защото това носи титли. Рано е, въпреки че всеки резултат е важен. Ще се подобрим, ще гледаме запис на мача. Виждаме, че баскетболът се развива и ще се борим за много мачове с над 80 точки, което за мен е нормалното“, каза Везенков.