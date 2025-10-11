Везенков: Хубаво е, че се завърнахме у дома

Най-добрият играч за Олимпиакос при победата с 86:67 над Дубай в третия кръг на Евролигата беше Александър Везенков, който с 25 точки и 11 борби поведе "червено-белите" към успеха. "Много е хубаво, че се завърнахме у дома. Всяка година казваме, че искаме да защитим домакинството си. Сезонът е в началото си, това е маратон. Всеки отбор трябва да намери своя ритъм. Днес се постарахме повече в защита, допуснахме само 67 точки от един талантлив отбор. Предстои ни двойна седмица, дербито с Панатинайкос. Програмата е трудна, справихме се тази вечер и трябва да продължим", коментира Сашо след края на двубоя в Пирея.

"Чувствах се добре, работих усилено. Най-важното е отборът да спечели, не обичам да говоря за себе си. Готов съм да допринеса, да дам всичко от себе си всяка вечер и се радвам, че спечелихме мача", добави родната звезда.