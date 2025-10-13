Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

Популярни
  • 13 окт 2025 | 20:20
  • 2153
  • 0

Българската суперзвезда в европейския баскетбол Александър Везенков сподели, че отборът, чиито цветове защитава - Олимпиакос, е готов за новия сезон, който вече стартира.

В специално видео на Евролигата, посветено на Сашо и гръцкия шампион, 30-годишното крило се върна и на злощастно загубения от Олимпиакос полуфинален мач от Финалната четворка срещу Монако, който за пореден път лиши родния играч от мечтата за триумф в най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

"Беше лош мач, почти за целия отбор, включително за мен.

За мен също беше обезсърчително, защото когато полуфиналът дойде, аз се чувствах по най-добрия начин. Получи се много лош мач", каза Везенков, връщайки се на двубоя с Монако в Абу Даби.

"Но не можем да върнем времето назад. Това е мое правило, моя философия, мое мото - затова трябва да продължаваме да се борим, да натискаме.

Мисля, че просто трябва да си готов за тези срещи, да излезеш и да играеш. Дори да сме говорили от дни, да анализираме, в крайна сметка това е отборен спорт и ти печелиш или губиш, другият отбор също играе. Монако се представиха страхотно. Фенер беше най-добрият отбор в крайна сметка и спечели лигата. В 99.9% от случаите най-добрият отбор в тези четири дни печели трофея. Това е в края на краищата", продължи българското крило.

"Ние едва започваме. Не можем да мислим за май или за нещо друго. Трябва просто да излизаме на терена, да сме здрави. Това е, трябва да се наслаждаваме на всеки мач. Имаме нови лица, мисля, че това ще помогне. Много атлетични момчета. Те ни носят енергия на и извън терена. Но за тях това също е нов отбор, ще им е нужно малко време, но мисля, че ще паснат на отбора по перфектен начин. Запазали сме нашето ядро, готови сме за този сезон.

Просто трябва да се забавляваме повече, да играем, нека кажем, по-освободено и ще видим на какво сме способни и къде са нашите лимити", завърши Везенков.

