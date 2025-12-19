Везенков и Олимпиакос ще си връщат самочувствието срещу последния в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос ще се опитат тази вечер да си върнат самочувствието с домакинство срещу последния в класирането АСВЕЛ Вильорбан. Двубоят в Пирея започва в 21:15 часа българско време.

Гръцкият шампион загуба преди броени дни у дома от силно представящия се испански тим Валенсия и понатрупа поражения в турнира, като заема 10-о място в таблицата с баланс 8-7 (и мач по-малко).

АСВЕЛ е с едва 4 успеха и 12 загуби дотук, като прекъснаха негативната си серия по-рано тази седмица с победа у дома срещу Байерн (Мюнхен). Въпреки това, френският тим остава на последната 20-а позиция в подреждането.

Снимки: Imago