Везенков грабна трофей №10 в кариерата си

След триумфа в турнира за Суперкупата на Гърция, българската звезда Александър Везенков вече може да се похвали с 10 отборни трофея в кариерата си досега. Днес 30-годишното крило прибави третата си Суперкупа на Гърция, като това е и трофей №8 за него с Олимпиакос. "Червено-белите" от Пирея завоюваха за четвърти пореден път Суперкупата след победа на финала с 92:83 над Промитеас Патра, но за Везенков това е трети краен успех в надпреварата, тъй като през сезон 2023/24 той се изявяваше в НБА с екипа на Сакраменто Кингс.

С Олимпиакос Везенков има 3 шампионски титли на Гърция (2022, 2023, 2025), 2 Купи на Гърция (2022, 2023), както и 3 Суперкупи на страната (2022, 2023, 2025).

С испанския гранд Барселона Сашо има още 2 трофея - Суперкупата на Испания (2015) и Купата на Испания (2018).

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook