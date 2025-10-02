Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Реал Мадрид надви Олимпиакос с 89:77 в мач от втория кръг на Евролигата, игран в испанската столиц.а. Резултатът е малко лъжлив, тъй като през първите 30 минути Олимпиакос бе една идея по-добрият отбор на терена, а в първата четвърт Александър Везенков и компания бяха неудържими, като я взеха с 29:19. Тотален срив в последните 10 минути обаче провали шампиона на Гърция, който претърпя първа загуба от началото на сезона в турнира. Грандът от Пирея започна с успех със 102:96 срещу Баскония в първия кръг, но тази вечер загуби последната четвърт с 8:25 и нямаше как да избегне поражението.
Везенков в крайна сметка завърши мача с 13 точки, 9 борби и 1 асистенция, но не показа обичайната за него ефективност при стрелбата от игра. От линията той бе 6/6, но от зоната за три точки - едва 1/5, а за две точки - 2/8.
Марио Хезоня вкара 18 точки за Реал, Габриел Дек записа 13 плюс 6 борби, а Факундо Кампацо и тази вечер показа, че е магьосник с оранжевата топка в ръце - 9 точки и 8 асистенции. За Олимпиакос Тайлър Дорси вкара 20 точки, но почти всички от тях отбеляза още в първата четвърт. Еван Фурние не бе особено ефективен, но все пак завърши с 14 точки, а Никола Милутинов бе близо до дабъл-дабъл - 10 точки и 9 борби.
В третия кръг през следващата седмица Олимпиакос излиза у дома срещу дебютанта Дубай, а Реал Мадрид посреща АСВЕЛ Лион-Вильобран.
"Лос бланкос" започнаха новия сезон с две поредни поражения. Реал първо загуби финала за Суперкупата на Испания срещу Валенсия, а няколко дни по-късно отстъпи пред Виртус Болоня с 68:74 на италианска земя в Евролигата. "Белите" обаче бяха повече от мотивирани тази вечер, не само да запишат първа победа за сезона в Евролигата, но и да си отмъстят на гръцкия шампион за поражението си от "червено-белите" с 1-3 победи на четвъртфиналната плейофна фаза на турнира през миналия сезон. И "белите" постигнаха целта си.
В лагера на тима от Пирея пък се надяваха Везенков да повтори блестящите си изяви от двубоя с Баскония, в който 30-годишното крило записа дабъл-дабъл - 24 точки и 13 борби. Нашето момче обаче не изигра един от най-силните си мачове тази вечер. Интересно за отбелязване е, че тази вечер Везенков се изправи срещу бившия си съотборник в Сакраменто - Трей Лайлс, който играе на позицията на българина и неотдавна подписа с Реал.
Първа част:
Гръцкият национал Тайлър Дорси започна вихрено мача, вкарвайки две поредни тройки. Марио Хезоня реализира първите два коша за домакините, но тимът на Йоргос Барцокас изглеждаше по-добре от съперника си на терена в началните минути и поведе със 17:9, като Дорси бе с 10 точки дотук, а Олимпиакос - 3/3 от зоната за три точки. Дорси беше просто неудържим в първата четвърт, като вкара третата си тройка в мача, а "червено-белите" имаха аванс от 9 точки - 20:11. 3:25 мин. преди края на първия период и Везенков вкара първия си кош в мача - впечатляваща тройка от ъгъла през човек - 23:11. Давид Крeмер бе точен от далечна дистанция за водения от Серджо Скариоло отбор, но Тайлър Дорси бе безпощаден към "лос бланкос" и с четвъртата си тройка в срещата направи резултата 26:15. Костас Папаниколау също вкара тройка (гостите бяха 7/7 от далечно разстояние секунди преди края на първата четвърт), а Олимпиакос взе солиден аванс от 29:19 след първите 10 минути. Саша Везенков бе с 3 точки, 3 борби и 1 асистенция дотук, като реализира единствения си опит за тройка, а от зоната за две точки бе 0/2.
Втора част:
Везенков по традиция седна на пейката в началото на втория период, отстъпвайки мястото си на Алек Питърс. Мадридчани показаха в началото на втората част, че са готови за битка и ветеранът Серхио Юй вкара тройка, с която свали разликата само на 4 точки - 27:31. Веднага след това обаче Еван Фурние "върна жеста" с точен изстрел от далечна дистанция, а малко след това резултатът стана 36:27 за Олимпиакос. Братът на суперзвездата Костас Адетокунбо пък действа невнимателно в защита и фаулира Юй при стрелба от зоната за три точки. Малко след това Адетокунбо заби мощно в коша на Реал, а Хезоня вкара тройка, сваляйки разликата само на 3 точки - 35:38, в средата на втория период. Сейбън Лий с хубав пробив качи разликата на 7 точки, а секунди по-късно и новото попълнение Тайсън Уорд, с много добро включване в тази част, направи резултата 44:35 за гостите.
Последва серия от 5:0 за Реал, като аржентинската звезда Факундо Кампацо вкара тройка за 40:44, а Везенков и Дорси се завърнаха на игрището. Тайсън Уорд с чудесен пробив реализира от близко разстояние, като получи и право да застане на линията. От Реал поискаха официално преразглеждане на ситуацията за евентуален фаул в нападение на Уорд, но решението на съдиите не бе променено. Включилият се от пейката за домакините Габриел Дек пък реализира с пробив през центъра, а Чума Океке направи добавка с атрактивна забивка и испанците се доближиха само на точка от противника си - 44:45. Борба в атака и кош на Везенков даде глътка въздух на гръцкия тим - 47:44. Везенков малко след това прибави още две точки към актива си, но тройка на Чума Океке свали аванса на гостите на 4 точки - 47:51. Последната атака за първото полувреме бе за Олимпиакос, а Везенков взе нова борба в нападение, след което бе фаулиран по-малко от секунда преди края на втората част. Родната звезда вкара и двата фаула, с което фиксира и резултата след първите 20 минути - 53:47 за Олимпиакос. №14 от гръцкия тим пък беше с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция до момента.
Трета част:
Второто полувреме започна с тройка за "лос бланкос" на останалия съвсем сам Андрес Фелиз, а Фурние отговори с два точно изпълнени фаула за Олимпиакос. Бруно Фернандо с лесно отиграване под самия кош доближи Реал на 3 точки при 54:57. Хезоня пък изравни резултата със страхотна тройка в последната секунда на атаката. Хезоня и Фелиз започнаха силно за мадридчани във втората четвърт, а Тайлър Дорси пробва отчаяна тройка в края на атаката на Олимпиакос, при което обаче бе и фаулиран. Дорси бе 2/3 от линията, а тройка на Алберто Абалде даде аванс на домакините - 62:61. Никола Милутинов с хубав флоутър върна много бързо преднината от точка на гостите, а двата тима се захапаха много здраво в Movistar Arena. Отлична асистенция на Кампацо към Фернандо доведе до забивка и лесни две точки за анголския център. 1:26 мин. преди края на третата част Везенков си изработи нарушение и застана на линията, като не сбърка - 6/6 при наказателните удари и 13 точки дотук за нашето момче. Серхио Юй изнендващо пропусна два поредни фаула за Реал, а Везенков пропусна под самия кош малко след това, но все пак Олимпиакос имаше преднина от 5 точки преди заключителните 10 минути - 69:64.
Последна част:
В първите две минути на последната четвърт играта в атака на гръцкия тим никак не вървеше и Габриел Дек изравни за 69:69, добавяйки след собствения си пропуск. Везенков пак пропусна под самия кош, а плеймейкърските умения на Кампацо помогнаха на Реал да поведе - 71:69. Стрелбата на Везенков определено не вървеше в последната част, като българското крило отново пропусна трудна тройка. Сашо бе сменен, а над 4 минути гостите нямаха кош. Фурние пък изобщо нямаше ден в нападение дотук, а освен това извърши и неспортсменско нарушение. Фурние после сложи край на мъките на Олимпиакос в атака и вкара, макар и по труден начин, с табло, първите две точки за гостите в частта - 74:71 за Реал. Хезоня с изтегляне от средна дистанция бе точен за 78:73, а играта на гостите тотално се разпадна. Кампацо с флоутър с табло направи резултата 80:73 и вече не се виждаше как Олимпиакос може да избегне поражението. Габи Дек с тройка секунда преди края за 89:77 направи победата на Реал още по-изразителна и грандът от Мадрид зарадва феновете си с първа победа у дома в най-престижната клубна баскетболна надпревара на Стария континент.
Крайният резултат поразвали деня на капитана на Олимпиакос - опитното крило Костас Папаниколау, който установи рекорд тази вечер. Със 748 участия за "червено-белите" Кей Пап подобри рекорда (747), който делеше досега с легендата Йоргос Принтезис за най-много мачове в клубната история на тима от Пирея.
Стартови състави:
Реал Мадрид: 0.Трей Лайлс, 6.Алберто Абалде, 11.Марио Хезоня, 22.Валтер Таварес, 24.Андрес Фелиз
Олимпиакос: 0.Томас Уолкъп, 14.Александър Везенков, 22.Тайлър Дорси, 33.Никола Милутинов, 94.Еван Фурние
Снимки: Imago