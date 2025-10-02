Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Реал Мадрид надви Олимпиакос с 89:77 в мач от втория кръг на Евролигата, игран в испанската столиц.а. Резултатът е малко лъжлив, тъй като през първите 30 минути Олимпиакос бе една идея по-добрият отбор на терена, а в първата четвърт Александър Везенков и компания бяха неудържими, като я взеха с 29:19. Тотален срив в последните 10 минути обаче провали шампиона на Гърция, който претърпя първа загуба от началото на сезона в турнира. Грандът от Пирея започна с успех със 102:96 срещу Баскония в първия кръг, но тази вечер загуби последната четвърт с 8:25 и нямаше как да избегне поражението.

Везенков в крайна сметка завърши мача с 13 точки, 9 борби и 1 асистенция, но не показа обичайната за него ефективност при стрелбата от игра. От линията той бе 6/6, но от зоната за три точки - едва 1/5, а за две точки - 2/8.

Марио Хезоня вкара 18 точки за Реал, Габриел Дек записа 13 плюс 6 борби, а Факундо Кампацо и тази вечер показа, че е магьосник с оранжевата топка в ръце - 9 точки и 8 асистенции. За Олимпиакос Тайлър Дорси вкара 20 точки, но почти всички от тях отбеляза още в първата четвърт. Еван Фурние не бе особено ефективен, но все пак завърши с 14 точки, а Никола Милутинов бе близо до дабъл-дабъл - 10 точки и 9 борби.

В третия кръг през следващата седмица Олимпиакос излиза у дома срещу дебютанта Дубай, а Реал Мадрид посреща АСВЕЛ Лион-Вильобран.

"Лос бланкос" започнаха новия сезон с две поредни поражения. Реал първо загуби финала за Суперкупата на Испания срещу Валенсия, а няколко дни по-късно отстъпи пред Виртус Болоня с 68:74 на италианска земя в Евролигата. "Белите" обаче бяха повече от мотивирани тази вечер, не само да запишат първа победа за сезона в Евролигата, но и да си отмъстят на гръцкия шампион за поражението си от "червено-белите" с 1-3 победи на четвъртфиналната плейофна фаза на турнира през миналия сезон. И "белите" постигнаха целта си.

📋 ¡Nuestro quinteto inicial para el partido vs @Olympiacos_BC! pic.twitter.com/ZuzICLS9v7 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 2, 2025

В лагера на тима от Пирея пък се надяваха Везенков да повтори блестящите си изяви от двубоя с Баскония, в който 30-годишното крило записа дабъл-дабъл - 24 точки и 13 борби. Нашето момче обаче не изигра един от най-силните си мачове тази вечер. Интересно за отбелязване е, че тази вечер Везенков се изправи срещу бившия си съотборник в Сакраменто - Трей Лайлс, който играе на позицията на българина и неотдавна подписа с Реал.

Първа част:

Гръцкият национал Тайлър Дорси започна вихрено мача, вкарвайки две поредни тройки. Марио Хезоня реализира първите два коша за домакините, но тимът на Йоргос Барцокас изглеждаше по-добре от съперника си на терена в началните минути и поведе със 17:9, като Дорси бе с 10 точки дотук, а Олимпиакос - 3/3 от зоната за три точки. Дорси беше просто неудържим в първата четвърт, като вкара третата си тройка в мача, а "червено-белите" имаха аванс от 9 точки - 20:11. 3:25 мин. преди края на първия период и Везенков вкара първия си кош в мача - впечатляваща тройка от ъгъла през човек - 23:11. Давид Крeмер бе точен от далечна дистанция за водения от Серджо Скариоло отбор, но Тайлър Дорси бе безпощаден към "лос бланкос" и с четвъртата си тройка в срещата направи резултата 26:15. Костас Папаниколау също вкара тройка (гостите бяха 7/7 от далечно разстояние секунди преди края на първата четвърт), а Олимпиакос взе солиден аванс от 29:19 след първите 10 минути. Саша Везенков бе с 3 точки, 3 борби и 1 асистенция дотук, като реализира единствения си опит за тройка, а от зоната за две точки бе 0/2.

Втора част:

Везенков по традиция седна на пейката в началото на втория период, отстъпвайки мястото си на Алек Питърс. Мадридчани показаха в началото на втората част, че са готови за битка и ветеранът Серхио Юй вкара тройка, с която свали разликата само на 4 точки - 27:31. Веднага след това обаче Еван Фурние "върна жеста" с точен изстрел от далечна дистанция, а малко след това резултатът стана 36:27 за Олимпиакос. Братът на суперзвездата Костас Адетокунбо пък действа невнимателно в защита и фаулира Юй при стрелба от зоната за три точки. Малко след това Адетокунбо заби мощно в коша на Реал, а Хезоня вкара тройка, сваляйки разликата само на 3 точки - 35:38, в средата на втория период. Сейбън Лий с хубав пробив качи разликата на 7 точки, а секунди по-късно и новото попълнение Тайсън Уорд, с много добро включване в тази част, направи резултата 44:35 за гостите.

Последва серия от 5:0 за Реал, като аржентинската звезда Факундо Кампацо вкара тройка за 40:44, а Везенков и Дорси се завърнаха на игрището. Тайсън Уорд с чудесен пробив реализира от близко разстояние, като получи и право да застане на линията. От Реал поискаха официално преразглеждане на ситуацията за евентуален фаул в нападение на Уорд, но решението на съдиите не бе променено. Включилият се от пейката за домакините Габриел Дек пък реализира с пробив през центъра, а Чума Океке направи добавка с атрактивна забивка и испанците се доближиха само на точка от противника си - 44:45. Борба в атака и кош на Везенков даде глътка въздух на гръцкия тим - 47:44. Везенков малко след това прибави още две точки към актива си, но тройка на Чума Океке свали аванса на гостите на 4 точки - 47:51. Последната атака за първото полувреме бе за Олимпиакос, а Везенков взе нова борба в нападение, след което бе фаулиран по-малко от секунда преди края на втората част. Родната звезда вкара и двата фаула, с което фиксира и резултата след първите 20 минути - 53:47 за Олимпиакос. №14 от гръцкия тим пък беше с 9 точки, 5 борби и 1 асистенция до момента.

Трета част:

Второто полувреме започна с тройка за "лос бланкос" на останалия съвсем сам Андрес Фелиз, а Фурние отговори с два точно изпълнени фаула за Олимпиакос. Бруно Фернандо с лесно отиграване под самия кош доближи Реал на 3 точки при 54:57. Хезоня пък изравни резултата със страхотна тройка в последната секунда на атаката. Хезоня и Фелиз започнаха силно за мадридчани във втората четвърт, а Тайлър Дорси пробва отчаяна тройка в края на атаката на Олимпиакос, при което обаче бе и фаулиран. Дорси бе 2/3 от линията, а тройка на Алберто Абалде даде аванс на домакините - 62:61. Никола Милутинов с хубав флоутър върна много бързо преднината от точка на гостите, а двата тима се захапаха много здраво в Movistar Arena. Отлична асистенция на Кампацо към Фернандо доведе до забивка и лесни две точки за анголския център. 1:26 мин. преди края на третата част Везенков си изработи нарушение и застана на линията, като не сбърка - 6/6 при наказателните удари и 13 точки дотук за нашето момче. Серхио Юй изнендващо пропусна два поредни фаула за Реал, а Везенков пропусна под самия кош малко след това, но все пак Олимпиакос имаше преднина от 5 точки преди заключителните 10 минути - 69:64.

Последна част:

В първите две минути на последната четвърт играта в атака на гръцкия тим никак не вървеше и Габриел Дек изравни за 69:69, добавяйки след собствения си пропуск. Везенков пак пропусна под самия кош, а плеймейкърските умения на Кампацо помогнаха на Реал да поведе - 71:69. Стрелбата на Везенков определено не вървеше в последната част, като българското крило отново пропусна трудна тройка. Сашо бе сменен, а над 4 минути гостите нямаха кош. Фурние пък изобщо нямаше ден в нападение дотук, а освен това извърши и неспортсменско нарушение. Фурние после сложи край на мъките на Олимпиакос в атака и вкара, макар и по труден начин, с табло, първите две точки за гостите в частта - 74:71 за Реал. Хезоня с изтегляне от средна дистанция бе точен за 78:73, а играта на гостите тотално се разпадна. Кампацо с флоутър с табло направи резултата 80:73 и вече не се виждаше как Олимпиакос може да избегне поражението. Габи Дек с тройка секунда преди края за 89:77 направи победата на Реал още по-изразителна и грандът от Мадрид зарадва феновете си с първа победа у дома в най-престижната клубна баскетболна надпревара на Стария континент.

Крайният резултат поразвали деня на капитана на Олимпиакос - опитното крило Костас Папаниколау, който установи рекорд тази вечер. Със 748 участия за "червено-белите" Кей Пап подобри рекорда (747), който делеше досега с легендата Йоргос Принтезис за най-много мачове в клубната история на тима от Пирея.

🚨 Another “red-and-white” record for our captain!



Kostas Papanikolaou has now made 748 appearances in the Olympiacos jersey, surpassing legend Giorgos Printezis (747) and becoming the player with the most games in club history! 🔴⚪



💻 https://t.co/1QgJhuFM4U@EuroLeague… pic.twitter.com/xlyyj6u9E7 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 2, 2025

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Стартови състави:

Реал Мадрид: 0.Трей Лайлс, 6.Алберто Абалде, 11.Марио Хезоня, 22.Валтер Таварес, 24.Андрес Фелиз

Олимпиакос: 0.Томас Уолкъп, 14.Александър Везенков, 22.Тайлър Дорси, 33.Никола Милутинов, 94.Еван Фурние

