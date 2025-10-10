Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

Популярни
  10 окт 2025 | 20:10
Олимпиакос приема тази вечер в "Двореца на мира и приятелството" Дубай в двубой от третия кръг на Евролигата. Срещата започва в 21:15 часа българско време. Александър Везенков и компания ще търсят втора победа от началото на сезона в надпреварата, а техен съперник е един от дебютантите в престижния турнир.

Дубай е с победа и поражение дотук, като в миналия кръг загуби с 81:103 гостуването си на финалиста от сезон 2024/25 Монако. Олимпиакос пък претърпя първата си загуба за сезона при гостуването си на Реал Мадрид - 77:89. Гръцкият шампион изигра брилянтна първа четвърт, но се срина в последния период и трябваше да се примири с поражението.

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид
След 13-те си точки срещу "лос бланкос", тази вечер Везенков ще се опита да се доближи или надмине постижението си от победата срещу Баскония на старта, когато реализира 24 точки.

Треньорът на "червено-белите" от Пирея Йоргос Барцокас не може да разчита на трайно контузените Мустафа Фал и Кийнън Еванс, а Еван Фурние е под въпрос. Очаква се Шак МакКисик също да е аут, а Донтей Хол по-вероятно ще е готов за мача.

Проблеми има и в лагера на Дубай, тъй като Джанан Муса, Мам Жайте и Алекса Аврамович са трайно контузени.

Снимки: Imago

