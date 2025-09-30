Популярни
  3. Олимпиакос започва в Евролигата, Везенков с първи точки

Олимпиакос започва в Евролигата, Везенков с първи точки

  • 30 сеп 2025 | 21:25
  • 5192
  • 1

Гръцкият гранд Олимпиакос започва участието си в Евролигата. В първия кръг на престижната надпревара Александър Везенков и съотборниците му в шампиона на Гърция гостуват на испанския клуб Баскония.

ПЪРВА ЧЕТВЪРТ

Везенков реализира първия кош за Олимпиакос за новия сезон в Евролигата, а Тайлър Дорси с две успешни стрелби от тройката доразви силното начало на гръцкия шампион. Милутинов хвана 4 борби в самия старт на срещата и добави 2 точки, за да стане разликата 10:0 в полза на гранда от Пирея.

Сашо и компания ще атакуват за поредна година трофея в турнира, който все се изплъзва на тима в последните години. В последните 4 издания на турнира Олимпиакос неизменно е част от Финалната четворка, но през 2023 година тимът загуби драматично на финала от Реал Мадрид, а в останалите три случая “червено-белите” от Пирея отпадна на полуфиналите.

Олимпиакос загря за двубоя тази вечер с турнира за Суперкупата на Гърция, която също бе спечелена от водения от Йоргос Барцокас отбор.

През миналия сезон колосът от Пирея завърши на първо място в редовния сезон в Евролигата с 24 победи и 10 загуби, а впоследствие загуби от Монако на полуфиналите от Финалната четворка.

Баскония пък не се представи твърде убедително в турнира през сезон 2024/25, като финишира на 14-а позиция с 14 успеха и 20 поражения, което бе крайно недостатъчно за участие в плейофите.

Състав на Баскония: Диало, Диоп, Форест, Хауърд, Седекерскис

Състав на Олимпиакос: Дорси, Фурние, Милутинов, Везенков, Уолкъп

Снимки: Imago

