Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра фантастичен мач и поведе Цървена звезда към драматична и важна победа у дома срещу Виртус Болоня с 90:89 в изключително оспорван сблъсък от 17-ия кръг на Евролигата. 31-годишният гард регистрира дабъл-дабъл с 21 точки и 10 асистенции, а към тях добави и 4 борби. Плеймейкърът постигна и най-високия рейтинг на КПД от сръбския гранд в мача - 23.

Милър-Макинтайър не беше убедителен единствено от линията за наказателни удари (1/6), но записа 7/10 в стрелбата от игра за две точки и 2/4 от тройката.

20 точки за победителите добави Джордан Нвора, а по 13 и 11 прибавиха съответно Чима Монеке и Семи Оджелей.

За Виртус Болоня с 29 точки изригна Карсън Едуардс, а с 16 се отчете Лука Вилдоса, като аржентинският гард впечатли и с 9 асистенции.

Двата тима си размениха по една четвърт през първото полувреме, а през второто битката беше до последно. Джаред Бътлър на практика донесе победата на Звезда с кош за две точки 20 секунди преди края - 90:89. В самия край Карсън Едуардс пробва тройка, но удари на камък и италианският тим записа девета загуба в турнира, като остава с 8 победи.

Тимът Белград пък е вече с 10 успеха и 7 поражения.

