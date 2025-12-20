Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

  • 20 дек 2025 | 00:16
  • 389
  • 0
Фантастичен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда към драматична победа

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра фантастичен мач и поведе Цървена звезда към драматична и важна победа у дома срещу Виртус Болоня с 90:89 в изключително оспорван сблъсък от 17-ия кръг на Евролигата. 31-годишният гард регистрира дабъл-дабъл с 21 точки и 10 асистенции, а към тях добави и 4 борби. Плеймейкърът постигна и най-високия рейтинг на КПД от сръбския гранд в мача - 23.

Милър-Макинтайър не беше убедителен единствено от линията за наказателни удари (1/6), но записа 7/10 в стрелбата от игра за две точки и 2/4 от тройката.

20 точки за победителите добави Джордан Нвора, а по 13 и 11 прибавиха съответно Чима Монеке и Семи Оджелей.

За Виртус Болоня с 29 точки изригна Карсън Едуардс, а с 16 се отчете Лука Вилдоса, като аржентинският гард впечатли и с 9 асистенции.

Двата тима си размениха по една четвърт през първото полувреме, а през второто битката беше до последно. Джаред Бътлър на практика донесе победата на Звезда с кош за две точки 20 секунди преди края - 90:89. В самия край Карсън Едуардс пробва тройка, но удари на камък и италианският тим записа девета загуба в турнира, като остава с 8 победи.

Тимът Белград пък е вече с 10 успеха и 7 поражения.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

Везенков и Олимпиакос се разправиха с АСВЕЛ

  • 19 дек 2025 | 23:04
  • 4912
  • 0
Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

Разгроми, драматични развръзки и лудост с три продължения за край на кръга в Евролигата!

  • 20 дек 2025 | 00:24
  • 2541
  • 0
Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

Интересни резултати на старта на кръг №17 в Евролигата

  • 18 дек 2025 | 23:40
  • 5228
  • 0
Интригуващи сблъсъци за край на кръг №16 в Евролигата

Интригуващи сблъсъци за край на кръг №16 в Евролигата

  • 17 дек 2025 | 23:40
  • 6352
  • 0
Ето кой ще е заместникът на Обрадович в Партизан

Ето кой ще е заместникът на Обрадович в Партизан

  • 17 дек 2025 | 19:11
  • 1490
  • 1
Атаман се оплака от отношението на феновете на Фенербахче

Атаман се оплака от отношението на феновете на Фенербахче

  • 17 дек 2025 | 17:51
  • 1491
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 33609
  • 184
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
  • 9480
  • 29
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 18362
  • 10
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 31873
  • 72
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 21209
  • 8
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 28869
  • 48