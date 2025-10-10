Везенков с феноменално постижение в Евролигата

Българската звезда Александър Везенков вече има над 3000 точки в кариерата си в Евролигата. Това стана факт след успеха на Олимпиакос с 86:67 в Пирея срещу Дубай в мач от третия кръг на престижния турнир. Везенков завърши двубоя с 25 точки и 11 борби плюс КПД от 34, като оформи своя втори дабъл-дабъл за сезона само в разките на под 24 минути.

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Олимпиакос е с две победи и една загуба от началото на сезона в Евролигата, като днешната среща бе първа за сезона в Евролигата за Сашо и компания у дома в "Двореца на мира и приятелството".