  4. Везенков с феноменално постижение в Евролигата

Везенков с феноменално постижение в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:45
  • 387
  • 1

Българската звезда Александър Везенков вече има над 3000 точки в кариерата си в Евролигата. Това стана факт след успеха на Олимпиакос с 86:67 в Пирея срещу Дубай в мач от третия кръг на престижния турнир. Везенков завърши двубоя с 25 точки и 11 борби плюс КПД от 34, като оформи своя втори дабъл-дабъл за сезона само в разките на под 24 минути.

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Олимпиакос е с две победи и една загуба от началото на сезона в Евролигата, като днешната среща бе първа за сезона в Евролигата за Сашо и компания у дома в "Двореца на мира и приятелството".

