Везенков e MVP на третия кръг в Евролигата

Българският национал и играч на Олимпиакос Александър Везенков беше избран за най-полезен играч на третия кръг от Евролигата.

Везенков завърши с коефицент 34, след като изведе Олимпиакос до победата с 86-67 у дома над Дубай. Той се отчете с 25 точки, 11 борби, 1 асистенция и 1 чадър. Българинът получава наградата за най-полезен играч на кръга за 15-и път в кариерата си в Евролигата. Само Шейн Ларкин (19 пъти) и Нандо Де Коло (16) са пред него във вечната класация.

Чима Монеке от Цървена звезда и Кевин Пънтър от Барселона са с коефицент по 31 точки в третия кръг. Монеке изведе Звезда до успех с 86-81 като гост над действащия шампион Фенербахче с 20 точки, 12 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки. Пънтър се открои при домакинската победа на отбора си над Валенсия със 108:102 с 27 точки, 1 борба и 7 асистенции.