Арсенал и Манчестър Сити искат новоизлюпен германски национал още през януари

Арсенал и Манчестър Сити проявяват интерес към изгряващата звезда на Айнтрахт (Франкфурт) Натаниъл Браун, твърди “Мирър”. 22-годишният ляв бек привлече вниманието още се изявите за Германия по време на Европейското първенство до 21 години. Преди няколко дни той дебютира и за селекцията Юлиан Нагелсман в двубоя с Люксембург.

През миналия сезон Браун изигра 32 мача в Бундеслигата, като записа и три асистенции. С това той си осигури и нов договор, който е до лятото на 2030 година. Браун може да играе и като ляв бек, и като централен защитник.

Според “Мирър” спортният директор на Арсенал Андре Берта вижда в лицето на Браун идеалния тип играч за отбора на Микел Артета и подходяща конкуренция за Майлс Люис-Скели и Рикардо Калафиори.

Снимки: Imago