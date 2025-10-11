Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

  • 11 окт 2025 | 14:55
  • 303
  • 0
Нагелсман: Флориан Виртц е напълно освободен, той много добре знае какво може

Селекционерът на германския национален отбор Юлиан Нагелсман защити Флориан Виртц, след като той не успя да отбележи или да направи асистенция при победата на Бундестима с 4:0 срещу Люксембург в мач от световните кварификации. Плеймейкърът на Ливърпул беше критикуван от специалистите в Англия след колебливото начало на кариерата си във Висшата лига.

"Справи се добре, след като опита да направи много неща. Нямаше късмет в една или две ситуации, но това не е по негова вина. Той все още е играчът, който създава най-много положения във Висшата лига. Ако тези положения не се реализират, това е лошо за статистиката му. Но това не е дори една трета от истината. Виждам го като напълно освободен. Флориан е играч, който знае добре на какво е способен. Разбира добре играта. Когато се разпише, ще започнат анализите как трансферът му е бил успешен", категоричен е специалистът пред медиите.

През лятото германският национал Виртц премина от Байер Леверкузен в Ливърпул за 130 милиона евро.

Германия се намира на първо място в квалификационна група "А" с актив от 6 точки.

