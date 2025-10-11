Популярни
  2. Германия
Германия се отказа от крило за визитата си на Северна Ирландия

  • 11 окт 2025 | 17:48
  • 307
  • 0
От лагера на Германия съобщиха, че днес крилото на Щутгарт Джейми Левелинг си е тръгнал от националния тим и така няма да пътува за гостуването на Северна Ирландия в понеделник.

Причината за това решение е, че 24-годишният играч страда от проблеми в аддукторите, заради които от вторник насам тренира на облекчен режим. Затова селекционерът Юлиан Нагелсман няма да го използва в предстоящия мач, за да не се влоши неговата травма. Именно поради нея Левелинг не взе участие в снощната победа с 4:0 над Люксембург и остана с три изиграни двубоя за Германия, в които има един гол. От началото на сезона е изиграл общо десет срещи за Щутгарт, в които се е отчел с едно попадение и четири асистенции.

Снимки: Gettyimages

