  Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

  12 окт 2025 | 15:35
Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ футболен директор в "Ред Бул" Юрген Клоп говори по различни теми пред RTL преди турнир по падел тенис в Майорка.

За Германия и Нагелсман

"Имам пълно доверие на Юлиан Нагелсман и не е нужно постоянно да го наблюдавам, за да кажа: всичко ще бъде наред. Знам, че всичко ще бъде наред! Квалификациите за Световното първенство „трябва да се преживеят“. Отборът трябва да се сработи, да се научи да се бори заедно. Точно с това са заети", каза Клоп.

Преди Световното първенство през 1990 година, което Западна Германия спечели, Томас Хеслер трябваше да отбележи много късен гол, само за да ни отведе там. Трябва да преминеш през квалификациите. Един отбор трябва да намери себе си и да се научи да се бори заедно. Това е, върху което работят в момента. И тогава ще видим страхотно Световно първенство с германския отбор", допълва Клоп.

За трудното начало на Флориан Виртц в Ливърпул

Ливърпул плати 125 милиона евро за 34-кратния германски национал, но 22-годишната звезда все още не се е разгърнала напълно в новия си отбор и освен това получи много критики от медиите.

"Не е нужно да се притеснявам за Виртц, защото способностите му са изключителни, такъв талант се появява веднъж на сто години. Дискусиите донякъде раздухаха ситуацията. В момента Ливърпул загуби три мача поред, което е необичайно. Но това е нормално в живота. Доста дълго време бях в центъра на подобни дискусии и мога да кажа: нищо не може да интересува хората там по-малко от публичните дебати“, каза Клоп.

Снимки: Imago

