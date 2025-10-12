Клоп обяви пълно доверие в Нагелсман и отсече за Виртц: Такъв талант се появява веднъж на сто години

Бившият мениджър на Ливърпул и настоящ футболен директор в "Ред Бул" Юрген Клоп говори по различни теми пред RTL преди турнир по падел тенис в Майорка.

➡️🚨Jurgen Klopp on the current state of the German national team 🇩🇪



🗣️"A team has to find itself, has to learn to fight together. They are in the process of doing so. And then we'll see a great World Cup with the German team."



[@BILD] pic.twitter.com/bcZXD0NRha — Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) October 12, 2025

За Германия и Нагелсман

"Имам пълно доверие на Юлиан Нагелсман и не е нужно постоянно да го наблюдавам, за да кажа: всичко ще бъде наред. Знам, че всичко ще бъде наред! Квалификациите за Световното първенство „трябва да се преживеят“. Отборът трябва да се сработи, да се научи да се бори заедно. Точно с това са заети", каза Клоп.

Преди Световното първенство през 1990 година, което Западна Германия спечели, Томас Хеслер трябваше да отбележи много късен гол, само за да ни отведе там. Трябва да преминеш през квалификациите. Един отбор трябва да намери себе си и да се научи да се бори заедно. Това е, върху което работят в момента. И тогава ще видим страхотно Световно първенство с германския отбор", допълва Клоп.

За трудното начало на Флориан Виртц в Ливърпул

» Jurgen Klopp on Florian Wirtz:



“With Florian Wirtz, I simply don’t have to worry because his quality is so outstanding.”



“A talent of the century and at some point he will show it again in every game, as he did at Leverkusen.”https://t.co/5TpYXZCMCK — Kop Fever (@KopFever) October 12, 2025

Ливърпул плати 125 милиона евро за 34-кратния германски национал, но 22-годишната звезда все още не се е разгърнала напълно в новия си отбор и освен това получи много критики от медиите.

"Не е нужно да се притеснявам за Виртц, защото способностите му са изключителни, такъв талант се появява веднъж на сто години. Дискусиите донякъде раздухаха ситуацията. В момента Ливърпул загуби три мача поред, което е необичайно. Но това е нормално в живота. Доста дълго време бях в центъра на подобни дискусии и мога да кажа: нищо не може да интересува хората там по-малко от публичните дебати“, каза Клоп.

Снимки: Imago