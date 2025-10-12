Кайл Уокър: Беше егоистично, че напуснах Манчестър Сити

Кайл Уокър призна, че е сгрешил, когато е решил да напусне Манчестър Сити и да подпише с Милан. Английският защитник разкри всичко в интервю за “Скай Спортс”.

През зимата на тази година Уокър реши да приеме ново предизвикателство. Така англичанинът замени Манчестър Сити с Милан, като основната причина беше желанието му да бъде титуляр - нещо, което вече не беше възможно на „Етихад“, въпреки че беше първи капитан на отбора.

Ако се позовем само на мотива, който го е накарал да смени обстановката, тогава можем да кажем, че напускането е било вдъхновено решение, тъй като Уокър беше основен играч за Милан през втората половина на миналия сезон, записвайки 16 участия за „росонерите“ във всички турнири.

Въпреки това - 10 месеца след като взе това решение - защитникът призна, че е щяло да бъде по-добре да остане на „Етихад“, за да помогне на отбора, описвайки действията си като „егоистични“, предвид слабите резултати на „гражданите“ през втората половина на сезон 2024/2025.

“Трябваше ли да напусна Манчестър Сити и да отида под наем в Милан? Бях капитан на клуба и като такъв трябваше да съм на предна линия, когато нещата не вървят добре. Така че, поглеждайки назад, вероятно не, не трябваше да си тръгвам”, сподели 35-годишният бранител.

“Мисля, че щеше да е по-мъдро решение да остана с моите съотборници, с моите приятели, с хората, които смятам за семейство. Съжалявам, че ги изоставих. Причината, поради която реших да си тръгна, е тази, която мнозина са предусетили. А именно, че исках да бъда титуляр. В Сити вече не се радвах на тази привилегия. Но все пак можех да помогна като играч с много опит и важен глас в съблекалнята. Освен това винаги съм бил привлечен от идеята да играя в чужбина, а когато клуб като Милан ти предлага договор, е много трудно да кажеш “не”, добави Уокър.

В момента ветеранът отново играе във Висшата лига, но не за Манчестър Сити, а за Бърнли - отбор, който се завърна в елитния ешелон на английския футбол в края на миналия сезон. Досега Уокър е бил титуляр във всичките седем мача, изиграни от отбора на Скот Паркър в първенството този сезон, но резултатите на формацията от „Търф Мур“ не са обнадеждаващи. След пет загуби, едно равенство и една победа Бърнли заема 18-о място в класирането, като е първият отбор под чертата.