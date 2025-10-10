Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

  • 10 окт 2025 | 22:12
  • 1659
  • 2
Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия води на Люксембург с 2:0 в Зинсхайм световна квалификация от група "А". Давид Раум се разписа за немците в 12-ата минута, а в 21-вата минута Йошуа Кимих удвои от дузпа. Малко преди това пък бранителят на гостите Дирк Карлсон бе изгонен с директен червен картон. Бундестимът е длъжен да запише победа с възможно с по-голяма разлика, като възпитаниците на Юлиан Нагелсман имат да наваксват с точките след загубата от Словакия в първия кръг и нямат право на повече грешки.

Разбира се, Германия има тотално преимущество в преките двубои между двата отбора. За последно Бундестимът спечели със 7:0 в приятелски мач през 2006 г., а за последно тимовете се срещнаха в официални мачове за квалификациите за Евро 92, когато немците печелят на два пъти с 4:0 и 3:2.

Селекционерът на Германия Нагелсман не е повикал играча на Галатасарай Льорой Сане, като този път част от състава не са и Никлас Фюлкруг и Максимилиан Мителщет. Заради контузии отсъстват и важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген.

Така треньорът прави няколко промени в сравнение с победата над Северна Ирландия с 3:1 в предишния мач, като се връща към схемата с четирима защитници. Йошуа Кимих отново е върнат на десния бек, а след дълго отсъствие в отбрана се завръща Нико Шлотербек, който ще партнира на Йонатан Та, който пак е титуляр. Ник Волтемаде ще води атаката, а зад гърба му ще действат Флориан Виртц, Серж Гнабри и Карим Адейеми, който заменя Джейми Левелинг. Двойката опорни халфове са полузащитниците на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович.

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер също залага на схема с един нападател, като това е играещият в Аугсбург Айман Дардари. Зад него ще действат Томас Морейра, Леандро Барейро и Флориан Бохнерт.

Още в самото начало Германия натисна съперника си, като в 3-ата минута Йошуа Кимих отправи топовен далечен шут, но стражът на гостите Антони Морис успя да избие. Две минути по-късно Виртц комбинира със Серж Гнабри, който стреля, а топката се отби в Ник Волтемаде и влетя в мрежата. ВАР обаче показа, че нападателят на Нюкасъл е играл с ръка и попадението бе отменено. Все пак логичното се случи в 12-ата минута. Тогава Германия получи право да изпълни пряк свободен удар от удобна позиция и Давид Раум вкара много красив гол от статичното положение, отбелязвайки първия си гол за Бундестима - 1:0.

Положението за гостите пък стана още по-тежко. Бранителят Дирк Карлсон игра с ръка в наказателното поле и след преглед с ВАР реферът отсъди дузпа и изгони с директен червен картон играча на Люксембург. Зад бялата точка застана капитанът Йошуа Кимих, който не сгреши и удвои в 21-вата минута - 2:0 за Германия. Така играчът на Байерн ознаменува и с гол специалната за себе си среща, в която записа 104-ия си мач за националния отбор, с което изпревари великия Франц Бекенбауер. Натискът на Германия продължи и след това, като Морис трябваше да отбива опасен шут на Горетцка десетина минути по-късно, а малко след това Волтемаде бе близо до гола, но си поведе лошо топката и не успя да се разпише.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Световните квалификации: Исландия изравни на Украйна

Световните квалификации: Исландия изравни на Украйна

  • 10 окт 2025 | 22:00
  • 15087
  • 0
Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

  • 10 окт 2025 | 21:45
  • 816
  • 0
Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

  • 10 окт 2025 | 21:28
  • 528
  • 0
Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

  • 10 окт 2025 | 21:08
  • 989
  • 0
Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

  • 10 окт 2025 | 22:39
  • 1685
  • 1
Има моменти, в които се чувствам уязвим и се съмнявам в себе си, призна Белингам

Има моменти, в които се чувствам уязвим и се съмнявам в себе си, призна Белингам

  • 10 окт 2025 | 20:17
  • 785
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 10421
  • 24
Португалия (U21) 0:0 България (U21)

Португалия (U21) 0:0 България (U21)

  • 10 окт 2025 | 22:18
  • 8316
  • 17
Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

Франция 0:0 Азербайджан, домакините с трудности в последния пас

  • 10 окт 2025 | 22:39
  • 1685
  • 1
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 18236
  • 19
Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

Олимпиакос - Дубай, неудържим Везенков в третата четвърт

  • 10 окт 2025 | 22:20
  • 2960
  • 3