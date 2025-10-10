Германия 2:0 Люксембург, Кимих удвои от дузпа

Германия води на Люксембург с 2:0 в Зинсхайм световна квалификация от група "А". Давид Раум се разписа за немците в 12-ата минута, а в 21-вата минута Йошуа Кимих удвои от дузпа. Малко преди това пък бранителят на гостите Дирк Карлсон бе изгонен с директен червен картон. Бундестимът е длъжен да запише победа с възможно с по-голяма разлика, като възпитаниците на Юлиан Нагелсман имат да наваксват с точките след загубата от Словакия в първия кръг и нямат право на повече грешки.

Разбира се, Германия има тотално преимущество в преките двубои между двата отбора. За последно Бундестимът спечели със 7:0 в приятелски мач през 2006 г., а за последно тимовете се срещнаха в официални мачове за квалификациите за Евро 92, когато немците печелят на два пъти с 4:0 и 3:2.

Селекционерът на Германия Нагелсман не е повикал играча на Галатасарай Льорой Сане, като този път част от състава не са и Никлас Фюлкруг и Максимилиан Мителщет. Заради контузии отсъстват и важни играчи като Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген.

Така треньорът прави няколко промени в сравнение с победата над Северна Ирландия с 3:1 в предишния мач, като се връща към схемата с четирима защитници. Йошуа Кимих отново е върнат на десния бек, а след дълго отсъствие в отбрана се завръща Нико Шлотербек, който ще партнира на Йонатан Та, който пак е титуляр. Ник Волтемаде ще води атаката, а зад гърба му ще действат Флориан Виртц, Серж Гнабри и Карим Адейеми, който заменя Джейми Левелинг. Двойката опорни халфове са полузащитниците на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович.

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер също залага на схема с един нападател, като това е играещият в Аугсбург Айман Дардари. Зад него ще действат Томас Морейра, Леандро Барейро и Флориан Бохнерт.

Още в самото начало Германия натисна съперника си, като в 3-ата минута Йошуа Кимих отправи топовен далечен шут, но стражът на гостите Антони Морис успя да избие. Две минути по-късно Виртц комбинира със Серж Гнабри, който стреля, а топката се отби в Ник Волтемаде и влетя в мрежата. ВАР обаче показа, че нападателят на Нюкасъл е играл с ръка и попадението бе отменено. Все пак логичното се случи в 12-ата минута. Тогава Германия получи право да изпълни пряк свободен удар от удобна позиция и Давид Раум вкара много красив гол от статичното положение, отбелязвайки първия си гол за Бундестима - 1:0.

Положението за гостите пък стана още по-тежко. Бранителят Дирк Карлсон игра с ръка в наказателното поле и след преглед с ВАР реферът отсъди дузпа и изгони с директен червен картон играча на Люксембург. Зад бялата точка застана капитанът Йошуа Кимих, който не сгреши и удвои в 21-вата минута - 2:0 за Германия. Така играчът на Байерн ознаменува и с гол специалната за себе си среща, в която записа 104-ия си мач за националния отбор, с което изпревари великия Франц Бекенбауер. Натискът на Германия продължи и след това, като Морис трябваше да отбива опасен шут на Горетцка десетина минути по-късно, а малко след това Волтемаде бе близо до гола, но си поведе лошо топката и не успя да се разпише.

