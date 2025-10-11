Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман бе доволен след успеха с 4:0 над Люксембург в световните квалификации. Той заяви, че е доволен от показаното от играчите му, макар да са можели да отбележат още един-два гола.

„Успяхме да приложим голяма част от това, което бяхме планирали преди мача. Предвид доминацията ни, можехме да вкараме още един или два гола, но като цяло езикът на тялото и агресията ни бяха много добри. Дори когато съперникът остане с 10 души, той все още може да се защитава компактно и добре. В такива ситуации е важно да останем гладни и да продължим да пресираме – справихме се добре с това“, започна Нагелсман.

„След 70-ата минута станахме малко по-небрежни и подавахме по-рядко, което позволи на противника да се върне по-бързо в играта. Но днес контролирахме добре нещата“, допълни специалистът.

Той коментира и присъствието на повече играчи от грандовете Байерн и Борусия (Дортмунд) в националния отбор.

„Както Байерн, така и Дортмунд отново имат по-големи групи от играчи в националния ни отбор. Това е така, защото и двата тима са в страхотна форма от края на миналия сезон, особено Байерн. Горецка и Павлович са в добро състояние, а Та също е в добра форма. Кимих играе на високо ниво от години, а Гнабри е в страхотна форма, както вече споменах“, каза специалистът.

Накрая той коментира и предстоящото гостуване на Северна Ирландия в понеделник.

„В понеделник срещу Северна Ирландия мачът ще бъде съвсем различен, така че тогава ще трябва да покажем още повече стръв и агресия", завърши Нагелсман.

