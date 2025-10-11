Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

  • 11 окт 2025 | 03:02
  • 41
  • 0
Нагелсман: Можехме да вкараме още един-два гола

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман бе доволен след успеха с 4:0 над Люксембург в световните квалификации. Той заяви, че е доволен от показаното от играчите му, макар да са можели да отбележат още един-два гола.

„Успяхме да приложим голяма част от това, което бяхме планирали преди мача. Предвид доминацията ни, можехме да вкараме още един или два гола, но като цяло езикът на тялото и агресията ни бяха много добри. Дори когато съперникът остане с 10 души, той все още може да се защитава компактно и добре. В такива ситуации е важно да останем гладни и да продължим да пресираме – справихме се добре с това“, започна Нагелсман.

Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург
Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

„След 70-ата минута станахме малко по-небрежни и подавахме по-рядко, което позволи на противника да се върне по-бързо в играта. Но днес контролирахме добре нещата“, допълни специалистът.

Той коментира и присъствието на повече играчи от грандовете Байерн и Борусия (Дортмунд) в националния отбор.

„Както Байерн, така и Дортмунд отново имат по-големи групи от играчи в националния ни отбор. Това е така, защото и двата тима са в страхотна форма от края на миналия сезон, особено Байерн. Горецка и Павлович са в добро състояние, а Та също е в добра форма. Кимих играе на високо ниво от години, а Гнабри е в страхотна форма, както вече споменах“, каза специалистът.

Накрая той коментира и предстоящото гостуване на Северна Ирландия в понеделник.

„В понеделник срещу Северна Ирландия мачът ще бъде съвсем различен, така че тогава ще трябва да покажем още повече стръв и агресия", завърши Нагелсман.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нова вълнуваща вечер в световните квалификации

Нова вълнуваща вечер в световните квалификации

  • 10 окт 2025 | 23:41
  • 18352
  • 4
Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

Атлетико надви Интер с дузпи в контрола в Либия

  • 10 окт 2025 | 21:45
  • 3288
  • 8
Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

Глобиха Арсенал за нарушение на правилата за разпространение на билети

  • 10 окт 2025 | 21:28
  • 1217
  • 0
Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

Гасперини за напускането на Аталанта, първите месеци в Рома, трансферите, днешния футбол и обвиненията в допинг

  • 10 окт 2025 | 21:08
  • 1977
  • 0
Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

  • 10 окт 2025 | 23:40
  • 5684
  • 5
Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

  • 10 окт 2025 | 23:39
  • 7840
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 19030
  • 52
България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

България (U21) допусна тежка загуба от Португалия

  • 10 окт 2025 | 22:23
  • 25145
  • 55
Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

Фантастичен Везенков поведе Олимпиакос към гръмка победа в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 23:08
  • 10859
  • 6
Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

Франция продължи похода си към Северна Америка с класика срещу Азербайджан, но Мбапе притесни с принудителна смяна

  • 10 окт 2025 | 23:39
  • 7840
  • 5
Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

Германия с безпроблемен успех срещу десет от Люксембург

  • 10 окт 2025 | 23:40
  • 5684
  • 5
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

  • 10 окт 2025 | 19:20
  • 24485
  • 29