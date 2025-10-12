Льов е сигурен, че Нагелсман обмисля да върне Нойер в националния отбор

Бившият селекционер на Германия Йоахим Льов е убеден, че сегашният селекционер Юлиан Нагелсман обмисля да върне Мануел Нойер в националния отбор.

Вратарят на Байерн (Мюнхен) се оттегли от представителния тим през 2024 г. след серия от контузии, но в момента 39-годишният страж се намира в отлична форма. Заместникът на Нойер беше Марк-Андре тер Стеген от Барселона, но той също има проблеми с травми, което означава, че Оливер Бауман от Хофенхайм вече е първи избор на вратата.

Байерн и Нойер започват преговорите през декември

Нагелсман заяви през седмицата, че е разговарял с Нойер, но че "към момента" той няма да се връща в състава на Германия. Нойер, който спечели Световното първенство през 2014 година под ръководството на Льов, също не звучеше особено развълнуван от идеята, но старият му треньор смята, че има нещо повече в това.

"Ако Мануел продължи да играе на най-високо ниво, както видяхме напоследък и знаем от много години, сигурен съм, че Юлиан Нагелсман ще вземе това предвид", каза Льов пред неделното издание на вестник "Билд".

Нойер охлади призивите за завръщане в националния отбор, агентът му обаче не отрече тази опция

"Решението не трябва да е носталгично, а чисто спортно. Сигурен съм, че Юлиан обмисля да върне Мануел обратно", добави той.

Германия ще играе срещу Северна Ирландия в Белфаст в понеделник в поредния си мач от квалификациите за Световното първенство догодина.

Следвай ни:

Снимки: Imago