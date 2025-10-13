Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Ерлинг Холанд ще се завърне по-рано от предвиденото в Манчестър. Причината за това не е някакъв здравословен проблем, а решението на норвежката федерация да освободи част от титулярите преди контролата с Нова Зеландия.

Холанд отбеляза хеттрик при победата с 5:0 над Израел и доближи Норвегия до участие на световно първенство за първи път от 1998 година.

Асът на Манчестър Сити се намира в прекрасна форма и от началото на сезона има вече 21 гола за клубния и националния отбор. Сега той ще има повече време за почивка и подготовка преди сблъсъка с Евертън.

Друг норвежкия национал на Сити - Оскар Боб, остава в отбра и най-вероятно ще вземе участие в контролата с Нова Зеландия. Първа повиквателна получи и 18-годишният халф Свере Нюпан, когото Манчестър Сити привлече от Розенборг през лятото, след което го преотстъпи на Мидълзбро.