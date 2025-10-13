Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Холанд се завръща по-рано в Манчестър

  • 13 окт 2025 | 09:37
  • 838
  • 0
Холанд се завръща по-рано в Манчестър

Ерлинг Холанд ще се завърне по-рано от предвиденото в Манчестър. Причината за това не е някакъв здравословен проблем, а решението на норвежката федерация да освободи част от титулярите преди контролата с Нова Зеландия.

Холанд отбеляза хеттрик при победата с 5:0 над Израел и доближи Норвегия до участие на световно първенство за първи път от 1998 година.

Асът на Манчестър Сити се намира в прекрасна форма и от началото на сезона има вече 21 гола за клубния и националния отбор. Сега той ще има повече време за почивка и подготовка преди сблъсъка с Евертън.

Друг норвежкия национал на Сити - Оскар Боб, остава в отбра и най-вероятно ще вземе участие в контролата с Нова Зеландия. Първа повиквателна получи и 18-годишният халф Свере Нюпан, когото Манчестър Сити привлече от Розенборг през лятото, след което го преотстъпи на Мидълзбро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

Гана стана петият африкански отбор с квота за Мондиал 2026

  • 13 окт 2025 | 09:55
  • 473
  • 0
Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

Мбапе: Кристиано Роналдо винаги е бил пример за подражание за мен

  • 13 окт 2025 | 09:45
  • 847
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6474
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 4984
  • 0
Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

Ал-Ахли са готови да дадат над 50 милиона за Бразилец на Зенит

  • 13 окт 2025 | 06:53
  • 2209
  • 0
Ребров обяви дали ще напусне Украйна

Ребров обяви дали ще напусне Украйна

  • 13 окт 2025 | 06:41
  • 1889
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3615
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6044
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 146
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3476
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6474
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 4984
  • 0