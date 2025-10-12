Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с осем мача

В днешния 12-ти октомври (неделя) ще се изиграят още осем мача от квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Те отново ще бъдат в три часови диапазона.

В най-ранния мач, който стартира от 16:00 часа българско време Сан Марино приема Кипър. Двата отбора са на последните две места в група “H” и нямат шансове за класиране на финалите в Северна Америка през следващата година. Другият мач от тази група е между Румъния и Австрия, като той стартира от 21:45 часа, а това на практика се явява последният шанс на северните ни съседи да се закачат в битката за второто място. Всичко друго освен победа тази вечер ще остави шансовете им за класиране на бараж само в сферата на теориите.

В 19:00 часа ще стартират три мача. В единия от тях Нидерландия приема Финландия, като скандинавците трябва да надскочат себе си и да победят на “Йохан Кройф Арена”, защото в навечерието на двубоя имат равен точков актив с втория в група “G” Полша, но и мач повече. “Дружина полска” от своя страна ще гледа да свърши своята работа при визитата си на Литва, която започва от 21:45 часа.

Втората среща от 19:00 часа е между Фарьорските острови и Чехия. Изненадващо, футболистите от Северно Ледовитият океан не се превърнаха в боксовата круша на група “L” и при победа ще съкратят дистанцията от днешния си съперник на само една точка, което ще им даде шанса да преследват второто място. При равенство пък чехите ще си гарантират поне второто място в групата и съответно класирането за баражите. Междувременно играчите от Източна Европа с интерес ще наблюдават какво се случва от 21:45 часа между Хърватия и Гибралтар. Бронзовите медалисти от Мондиал 2022 в Катар са с равен брой точки с Чехия, но и с мач по-малко. Това означава, че при определени обстоятелства балканците могат да дръпнат с три точки преднина на върха.

Третият мач с начален час 19:00 е между Шотландия и Беларус в група “С”, като при победа “гайдарите” окончателно могат да откажат съперника си от класиране поне за баражите, тъй като футболистите от Източна Европа все още нямат спечелена дори една точка. Другият мач, който стартира от 21:45 часа е между Дания и Гърция. Там “елините” не трябва да губят на всяка цена, тъй като спечелиха три точки от първите си три мача и вече изостават на четири пункта от второто място.