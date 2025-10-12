Популярни
Дания стъпка и последните гръцки надежди

  • 12 окт 2025 | 23:58
Дания стъпка и последните гръцки надежди

Дания направи нова важна крачка към класиране на Мондиал 2026. Скандинавците се наложиха с 3:1 над Гърция в Копенхаген и се изравниха на върха в група "С" заедно с Шотландия. За "елините" пък поражението означава, че вече нямат и теоретични шансове за едно от първите две места.

Датчаните показаха завидна ефективност преди почивката, като поведоха с 3:0 след кошмарни грешки на гостите. Попаденията вкараха Расмус Хойлунд (21'), Йоаким Андерсен (40') и Микел Дамсгор (41'). Гърция игра силно през второто полувреме, но стигна само до почетен гол, дело на Христос Цолис (63').

Датчаните влязоха в двубоя с повишено самочувствие, след като преди няколко дни разгромиха Беларус с 6:0. Селекционерът на "червения динамит" Браян Ример отново заложи на върха на атаката на Расмус Хойлунд, а зад нападателя на Наполи действаха Микел Дамсгор и Густав Исаксен, а в средата на терена започнаха Виктор Фрохолд, Кристиан Ньоргор и Мортен Юлманд.

Гърците бяха на другия полюс на настроението след допуснатия обрат срещу Шотландия в Глазгоу. Иван Йованович направи няколко промени в състава си и в предни позиции стартира Фотис Йоанидис вместо Евангелос Павлидис, а по двата фланга се разчиташе на Христос Цолис и Константинос Карецас, който бе предпочетен пред Йоргос Масурас.

Гърция подходи смело в началото и организира няколко нелоши атаки, но датчаните много бързо взеха нещата в свои ръце. В 10-ата минута Исаксен отправи удар, спасен от Одисеас Влаходимос, а в 21-вата Расмус Хойлунд откри резултата, възползвайки се от много груба грешка на Зафеирис. Халфът на Славия (Прага) се опита да върне топката към Влаходимос, но Хойлунд пресече подаването му и много елегантно преодоля стража на гостите.

Попадението успокои скандинавците. В 30-ата минута те имаха възможност да удвоят преднината си, но Влаходимос парира изстрела на Андреас Кристенсен. В края на полувремето гръцката съпротива съвсем рухна. В 40-ата минута Микел Дамсгор центрира от корнер, а Йоаким Андерсен скочи най-високо и вкара за 2:0.

Само минута по-късно "елините" инкасираха и трети гол във вратата си. Той отново падна след сгрешен пас, този път на Константинос Кулиеракис. Фрохолд открадна топката и я насочи към Дамсгор, който нямаше как да не уцели опразнената врата и до голяма степен реши изхода на мача.

След почивката датчаните съвсем логично се прибраха в половината си, но не пропускаха възможност да контраатакуват в разредената гръцка защита. В 52-рата минута Густав Исаксен беше близо до попадение, но Влаходимос отрази изстрела му. В 60-ата вратарят на гостите отново попречи на Исаксен да запише името си сред голмайсторите.

Гърция намали малко по-късно с красиво изпълнение на Цолис. Нападателят на Брюж беше изведен на отлична позиция от Фотис Йоанидис и с изстрел под гредата не остави шансове на Каспер Шмайхел. Веднага след гола Иван Йованович предприе четворна смяна и отборът му стана още по-офанзивно настроен.

Пропуски пред вратата на Дания направиха последователно Йоанис Константелиас, Константинос Мавропанос и Христос Зафеирис. Евангелос Павлидис също не можа да върне интригата, а в 82-рата минута Йоаким Андерсен уцели гредата и не успя да отбележи втория си гол в двубоя.

До края гърците имаха още няколко възможности, но ги пропиляха, както и шансовете си да останат в битката за класиране на световните финали догодина.

В последните си два мача от квалификациите Гърция ще посрещне Шотландия и ще играе срещу Беларус на неутрален терен. На датчаните предстоят домакинство на Беларус и решително гостуване на Шотландия.

