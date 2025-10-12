Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

Фарьорските острови постигнаха може би най-великата победа в своята история! Скромният скандинавски тим от 50-хилядната държава сензационно победи с 2:1 Чехия в мач от световните квалификации от група “L”, като записа четвърти успех в последните си пет мача.

Така Фарьорите вече са с цели 12 точки в тази кампания- което е абсолютен рекорд за тима в квалификации, били те световни или европейски, като все още остават в играта за място в плейофите. Чехия пък остава с 13 пункта и на практика се прости с надеждите си за първото място. И на двата отбора остава по един мач, като чехите имат наглед лесно домакинство на Гибралтар, докато Фарьорите ще имат тежката задача да гостуват на лидера Хърватия."Ватрените" пък със сигурност са доволни от това развитие на нещата и още днес до голяма степен могат да си гарантират директно класиране догодина на Световното.

Първото полувреме предложи много малко интересни ситуации, като едва в 41-вата минута Чехия имаше възможност, но Матей Видра не успя да засече центриране на съотбоника си във Виктория (Пилзен) Вацлав Йемелка и стреля в аут. Именно левият бранител имаше друго добро положение пред себе си, но от въздуха прати топката в аут.

В 56-ата минута пък дойде може би най-доброто положение дотук за Фарьорските острови, като звездата на домакините Арни Фредериксберг стреля отдалеч, но Матей Коварж се намеси. Това бе знак, че домакините въобще не се притесняват от по-класния си суперник и в десетина минути по-късно тимът нанесе своя удар.

Faroe Islands during the international break:



4–0 vs Montenegro

2–1 vs Czech Republic



5 wins in their last 6 matches.



Their U21s have also won 3 of their 4 games in the Euro U-21 qualifiers.



Incredible moments for a nation of only 55,000 people! 🇫🇴🔥 pic.twitter.com/SF5Ff7FkOs — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) October 12, 2025

След страхотна контраатака Якуп Андреасен намери в наказателното поле на Чехия непокрития Ханус Сьоренсен, който с хубав изстрел не остави шансове на Коварж - 1:0. Това бе трети гол за футболиста в последните два мача, като той вкара две попадения и за гръмката победа на Фарьорите с 4:0 над Черна гора. В 78-ата минута Чехия все пак успя да изравни. Резервата Адам Карабец успя да се възползва от разбъркване в наказателното поле на скандинавците и пас на друг играч от пейката Томаш Хори, и отблизо успя да изравни - 1:1.

Драмата в мача обаче далеч не бе приключила. Току-що влезлият Мартин Агнарсон от Фарьорите се възползва от безобразна грешка в чешката защита и само три минути по-късно върна аванса на домакините - 2:1. До края на срещата възпитаниците на Иван Хашек опитаха стихиен натиск, но се отчетоха само с неточен удар на Ях Храмоста.