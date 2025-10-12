Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фарьорски острови
  3. Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

  • 12 окт 2025 | 21:05
  • 7228
  • 7
Фарьорските острови сензационно треснаха Чехия и продължават да мечтаят за Мондиал 2026

Фарьорските острови постигнаха може би най-великата победа в своята история! Скромният скандинавски тим от 50-хилядната държава сензационно победи с 2:1 Чехия в мач от световните квалификации от група “L”, като записа четвърти успех в последните си пет мача.

Така Фарьорите вече са с цели 12 точки в тази кампания- което е абсолютен рекорд за тима в квалификации, били те световни или европейски, като все още остават в играта за място в плейофите. Чехия пък остава с 13 пункта и на практика се прости с надеждите си за първото място. И на двата отбора остава по един мач, като чехите имат наглед лесно домакинство на Гибралтар, докато Фарьорите ще имат тежката задача да гостуват на лидера Хърватия."Ватрените" пък със сигурност са доволни от това развитие на нещата и още днес до голяма степен могат да си гарантират директно класиране догодина на Световното.

Първото полувреме предложи много малко интересни ситуации, като едва в 41-вата минута Чехия имаше възможност, но Матей Видра не успя да засече центриране на съотбоника си във Виктория (Пилзен) Вацлав Йемелка и стреля в аут. Именно левият бранител имаше друго добро положение пред себе си, но от въздуха прати топката в аут.

В 56-ата минута пък дойде може би най-доброто положение дотук за Фарьорските острови, като звездата на домакините Арни Фредериксберг стреля отдалеч, но Матей Коварж се намеси. Това бе знак, че домакините въобще не се притесняват от по-класния си суперник и в десетина минути по-късно тимът нанесе своя удар.

След страхотна контраатака Якуп Андреасен намери в наказателното поле на Чехия непокрития Ханус Сьоренсен, който с хубав изстрел не остави шансове на Коварж - 1:0. Това бе трети гол за футболиста в последните два мача, като той вкара две попадения и за гръмката победа на Фарьорите с 4:0 над Черна гора. В 78-ата минута Чехия все пак успя да изравни. Резервата Адам Карабец успя да се възползва от разбъркване в наказателното поле на скандинавците и пас на друг играч от пейката Томаш Хори, и отблизо успя да изравни - 1:1.

Драмата в мача обаче далеч не бе приключила. Току-що влезлият Мартин Агнарсон от Фарьорите се възползва от безобразна грешка в чешката защита и само три минути по-късно върна аванса на домакините - 2:1. До края на срещата възпитаниците на Иван Хашек опитаха стихиен натиск, но се отчетоха само с неточен удар на Ях Храмоста.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Балотели проговори за възможността да се върне към професионалния футбол

Балотели проговори за възможността да се върне към професионалния футбол

  • 12 окт 2025 | 22:03
  • 500
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: Дания реши всичко, Полша и Хърватия водят минимално

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: Дания реши всичко, Полша и Хърватия водят минимално

  • 12 окт 2025 | 21:58
  • 19237
  • 2
Вратарят на ЦСКА не успя да спре Шотландия

Вратарят на ЦСКА не успя да спре Шотландия

  • 12 окт 2025 | 21:13
  • 2695
  • 0
Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

  • 12 окт 2025 | 20:53
  • 5703
  • 1
Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

Ибрахима Конате за луксозния анцуг в квартала

  • 12 окт 2025 | 20:30
  • 1658
  • 0
По всичко изглежда, че Левандовски кара последния си сезон в Барселона

По всичко изглежда, че Левандовски кара последния си сезон в Барселона

  • 12 окт 2025 | 19:09
  • 5482
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 35308
  • 58
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 42580
  • 13
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 104196
  • 53
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 33881
  • 52
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 10392
  • 20
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: Дания реши всичко, Полша и Хърватия водят минимално

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават: Дания реши всичко, Полша и Хърватия водят минимално

  • 12 окт 2025 | 21:58
  • 19237
  • 2