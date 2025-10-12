Хърватия се възползва от грешката на чехите и визите за Северна Америка вече са само формалност

Отборът на Хърватия взе изключително ценен успех с 3:0 при домакинството си на Гибралтар от група “L” в квалификациите от зона УЕФА за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Благодарение на победата “ватрените” вече са с три точки пред основния си конкурент Чехия, който има да изиграе само още един мач до края на квалификационния цикъл, докато момчетата на Златко Далич имат цели две срещи пред себе си и им трябва само точка в тях, за да подпечатат визите за финалите в Северна Америка. Гибралтар от своя страна остава на дъното без спечелен мач и само с два отбелязани гола.

Тази ситуация се получи до голяма степен заради грешката на чехите по-рано през деня, когато футболистите от Източна Европа допуснаха фрапантна грешка срещу Фарьорските острови и загубиха с 1:2.

