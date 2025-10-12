Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

  • 12 окт 2025 | 20:53
  • 666
  • 0
Нидерландия с единия крак на Мондиала, след като Мемфис счупи два рекорда

Четвъртфиналистът от последното световно първенство Нидерландия вече е на крачка от участие на Мондиала и през идното лято, тъй като вече е сигурен най-малкото за баражите. В мач от шестия кръг в група “G” “оранжевите” сразиха Финландия с 4:0 в Амстердам и няма как да бъдат изместени от едно от първите две позиции, защото на северняците им остава само един двубой. “Лалетата” ще имат шанс да си гарантират първото място след месец при визитата си на единствения останал претендент в лицето на Полша.

Мачът на “Йохан Кройф” влиза в историята тим заради Мемфис Депай, който подобри два рекорда на нидерландския национален тим. Досега нападателят беше най-добрият голмайстор на отбора с 53 попадения, но вече има 54, защото се разписа срещу финландците. Той беше точен от дузпа за 3:0 в 38-ата минута.

Преди това Мемфис се отличи и с две асистенции, с което пък вече еднолично държи рекорда за най-много голови подавания - 35. Досега той имаше 33, с колкото беше и Уесли Снайдер.

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед и Барселона, който в момента е в Коринтианс, асистира последователно на Донийл Мален (8’) и капитана Вирджил ван Дайк (17’). В 84-ата Коди Гакпо реализира последното попадение за крайното 4:0.

До тази вечер Финландия имаше шанс да се намеси в борбата за едно от първите две позиции, но вече има вариант единствено да измести поляците от второто.

