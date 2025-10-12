Вратарят на ЦСКА не успя да спре Шотландия

Шотландия имаше проблеми с Беларус, но все пак успя да се наложи с 2:1 по пътя си към Мондиал 2026. Мачът беше от четвъртия кръг в група “С”, в която са още съставите на Дания и Гърция. Успехът увеличи актива на “гайдарите” на 10 точки, докато беларусите твърдо са на дъното и нямат никакви шансове.

Дълго време шотландците водеха с 1:0 след попадения на Че Адамс в 15-ата минута.

После се премина през две намеси на ВАР, една от които отмени гол на гостите. Чак в 84-тата Скот Мактоминей вкара за 2:0 и това трябваше да сложи крайна спора. В добавеното време обаче тимът на Беларус намали изоставането си и затова напрежението остана до последната секунда.

Че Адамс имаше шанс да изведе своите напред след четвърт час игра, пронизвайки вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов. После обаче шотландците не съумяха бързо да удвоят преднината си и това им донесе проблеми.

В 58-ата от ВАР препоръчаха на главния съдия Мариан Барбу да изгледа ситуация за евентуална дузпа за Шотландия, каквато първоначално той не беше отсъдил. И след това реферът не промени решението си, като дори беше маркирана игра с ръка на Че Адамс в атака.

Веднага след това пък се стигна до изстрел на Малашевич в мрежата на домакините за това, което трябваше да бъде гол за 1:1. И тук обаче се намесиха реферите от стаичката, като след преразглеждането беше отсъдено нарушение на футболист на гостите срещу Мактоминей секунди по-рано, заради което попадението не беше зачетено.

После отново Че Адамс беше в центъра на събитията, като засече топката във вратата с ръка, но и този път арбитрите забелязаха това и резултатът се запази 1:0.

Шест минути преди края на редовното време Мактоминей вкара за 2:0 и всичко изглеждаше ясно.

Все пак дойде дълго добавено време, в което Беларус върнаха един гол чрез Хлеб Кучко.

Повече попаденията обаче не паднаха и домакините се наложиха с 2:1.