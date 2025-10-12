Популярни
Кипър нямаше проблеми срещу аутсайдера в групата, Питас игра малко над час

  12 окт 2025
  • 646
  • 0
Отборът на Кипър спечели втората си и най-убедителна победа в световните квалификации, като разби с 4:0 като гост Сан Марино в мач от световните квалификации от група “H”. И двата отбора отдавна бяха загубили шансове за класиране, но все пак кипърците се поздравиха с убедителния успех, а четирима различни футболисти вкара за тима от острова на Афродита. Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас престоя на терена около 63 минути, но този път не успя да се разпише, а освен това получи жълт картон.

Така Кипър вече е с 8 точки в групата и спря серията си от пет поредни срещи без победа, а Сан Марино записа седмо поредно поражение и засега е най-слабият отбор от всички в Европа с голова разлика 1:32.

Срещата започна много неприятно за домакините, като офанзивният халм на тима Андреа Контадини получи тежка контузия и бе принудително заменен още в 9-ата минута. Само минута по-късно Кипър откри резултата, след като Костас Пилеaс центрира добре отляво, а Лоизос Лоизу засече в мрежата - 0:1 за гостите.

В 27-ата минута кипърците можеха и да удвоят отново чрез Лоизу, но голмайсторът от чиста позиция прати топката в аут. До края на полувремето стражът на Сан Марино Едоардо Коломбо на няколко пъти се намеси добре и спаси опасни удари. В 42-рата минута пък домакините пропуснаха златен шанс да изравнят чрез резервата Филипо Берарди, който на празна врата не успя да засече в мрежата.

Втората част продължи с подобно темпо и Коломбо пак трябваше да се намесва, този път след опасен удар на Хараламбос Хараламбус. В 60-ата минута все пак логичното се случи, когато след изпълнение на корнер Лоизу с глава уцели страничната греда, но най-бързо реагира бранителят Стелиос Андреу, който отблизо се разписа и удвои за Кипър в 60-ата минута - 0:2.

След това попадение домакините окончателно рухнаха и инкасираха още голове. Седем минути по-късно кипърците получиха дузпа, която бе реализирана успешно от Григорис Кастанос. Крайното 0:4 бе оформено от Андроникос Какулис, който засече неспасяемо центриране на резервата Андерсон Корея.

